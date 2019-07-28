«Красный» Супермен снимется в кино

Американская компания Warner Bros. готовится выпустить полнометражный фильм о «Красном сыне», двойника одного из самых известных персонажей комиксов — Супермена. Только приземляется он не в США, а в Советском Союзе и сражается не с мировым злом, а за Сталина и социализм. Чем примечателен образ «красного» Супермена? И как примут картину в России? Узнавала Юлия Жданова.

Он рос в колхозе, презирает капитализм, а на груди — символ Серпа и Молота. Речь не о бывшем кандидате в президенты России Павле Грудинине, а о американском Супермене, точнее, его копии из СССР. Снимать фильм о супергерое-сталинисте будет студия Warner Bros. Выпустить его хотят уже в будущем году. Сюжет основан на популярном в Америке комиксе Марка Миллара «Красный сын». В Америке в 2009 году эту историю экранизировали и выпускали комедийный сериал и мультфильм.

По сюжету Супермен прилетает из далекой галактики в СССР, мальчика решает усыновить Иосиф Сталин, а после смерти своего приемного отца герой становится Генсеком партии. Соединенные Штаты Америки в итоге распадаются, а на улицах Нового Орлеана появляются танки.

При этом историю «Красного сына» нельзя назвать сатирой на советский образ жизни, и будущий фильм тоже вряд ли будет высмеивать коммунистические ценности, отметил совладелец магазин комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский: «Сама история не пародийная, это, в общем, довольно обычные для супергеройских комиксов упражнения в жанре "а что если".

Там, конечно, есть какое-то количество так называемой "клюквы".

В конце становится понятно, что все это было создано не ради унижения Советского Союза или России. Ключевое отличие только в том, что вместо буквы S на груди, у него — Серп и Молот. Насколько я понимаю, нынешняя политика у компаний DC и Warner Bros. — такие фильмы они не выпускают в кинопрокат. Так, все анимационные фильмы DC выходят сразу в формате Direct Video на домашних носителях, стриминговых сервисах и так далее».

Это уже не первый американский фильм по мотивам комиксов о Советском Союзе. Так сильный резонанс в прошлом году вызвала сатирическая картина «Смерть Сталина». Ее прокат в России отменили, так как в Минкультуры посчитали, что авторы картины глумятся над советской историей. Против показа высказывались и в КПРФ.

Комикс о «красном» Супермене коммунисты пока не читали, но считают его отражением общественного тренда на советские ценности. Об этом, во всяком случае, сообщили в пресс-службе Коммунистической партии. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью "Ъ FM" подчеркнул, что востребованность советской тематики неслучайна: «Голливуду виднее, он всегда опирается на те или иные тренды и потребительские запросы. Мы видим, рост левого запроса среди американской молодежи, определенную ностальгию по СССР не столько даже у коммунистов, сколько у традиционалистов».

Между тем, последние фильмы про супергероев вселенной DC — Аквамена и Шазам — показали хорошие сборы в российском прокате. Успех «Красного сына» будет во многом зависеть от кампании по продвижению блокбастера, считает главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Мария Вогт: «Может появиться какой-то дополнительный интерес со стороны российской аудитории к тому, чтобы посмотреть, что сняли про наших соотечественников. Обычно это бывает скорее минус, чем плюс, потому что в принципе все рассчитывают, что там будет довольно много так называемой "клюквы".

Но все зависит от качества самого фильма, и от того, как его будет позиционировать прокатчик».

В фильме, если его снимут строго по комиксам о «Красном сыне», помимо советского Супермена, будут фигурировать другие известные герои DC, например, Бэтмен в шапке-ушанке. Кстати, такие фигурки сейчас продаются на сайтах коллекционеров, и цена доходит до $550.

Во вселенной комиксов DC есть немало суперзлодеев с советскими корнями. Среди них — Серп и Молот, Красная Ракета и Изабелла Ночев.