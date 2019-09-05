Морозова Галина Владимировна

Родилась 3 августа 1962 года. Окончила Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-экономический институт и Московскую государственную юридическую академию. Работала в системе Госстраха РСФСР, где прошла путь от рядового специалиста до заместителя гендиректора страховой компании по Москве. Возглавляла НПФ Сбербанка с момента его основания в 1995 году. С 2003 по 2006 год являлась председателем совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов. В мае 2018 года покинула НПФ Сбербанка, а в июле вышла на работу в группу компаний (ГК) «Регион» в качестве заместителя гендиректора ИК «Регион», где курирует координацию и развитие пенсионного бизнеса. Является председателем совета директоров НПФ «Будущее». В 2002 году награждена медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения». В 2004 году присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ».