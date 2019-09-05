По вновь закрывшимся обстоятельствам

Минземимущество Башкирии проиграло второй раунд арбитражного разбирательства компании «Стройинвест» уфимского застройщика, депутата горсовета Андрея Носкова. Предметом спора было право льготной приватизации 900 кв. м земли на улице Чернышевского, где «Стройинвест» планирует установить роботизированную парковку у строящегося ЖК «Аксаковский». При прежнем руководстве минземимущества компания купила несколько объектов недвижимости на этой территории, получив тем самым право на выкуп участка за 50% от его рыночной стоимости. Новое руководство ведомства дважды пыталось воспрепятствовать реализации этого права, но суды оба раза занимали сторону господина Носкова. По мнению юристов, минземимущество не имело перспектив выиграть этот спор.

Компания «Стройинвест» владельца девелоперской группы ПСК-6 Андрея Носкова выиграла второй этап арбитражного разбирательства с минземимуществом за право льготного выкупа в собственность 900 кв. м земли в историческом центре Уфы. В апреле 2015 и июле 2018 годов «Стройинвест» купил на углу улиц Чернышевского и Аксакова три небольших объекта, что дало компании право претендовать на выкуп за 50% от рыночной стоимости участков под ними. Двухэтажное здание мастерской, площадью около 400 кв. м, было приобретено в 2015 году у ГУП «Управление административными зданиями», гараж и склад площадью около 100 кв. м в 2018 году — у физлица Руслана Камалтдинова. Во сколько обошлась покупка, в материалах арбитражного суда не уточняется. В июле 2018 года «Стройинвест» обратился в минземимущество с заявлением о льготном выкупе участка, но ведомство отказало, сославшись на то, что разрешенный вид использования участка не соответствует целям «Стройинвеста». Напомним, что на тот момент минземимуществом руководил Евгений Гурьев, и в ведомстве вовсю работали силовики, проверяя спорные сделки, связанные с приватизацией госимущества через ГУП «Управление административными зданиями».

«Стройинвест», обратившись в суд, к октябрю 2018 года выиграл у минземимущества две инстанции арбитражного разбирательства. Оба суда признали отказ в льготной приватизации незаконным, обязав министерство заключить с владельцем недвижимости договор купли-продажи земли.

Решение уже вступило в силу, когда в мае 2019 года новое руководство минземимущества предприняло новую попытку пересмотреть дело в арбитражном суде. Оно заявило о вновь открывшихся обстоятельствах в споре. В феврале, как следует из материалов дела, комиссия минземимущества провела осмотр территории и обнаружила, что двух из трех объектов недвижимости на участке нет, а сохранившийся практически разрушен. Повода для льготной приватизации земли нет, так как участок предназначен для эксплуатации объектов, а их нет, отметили в министерстве.

Суд эти доводы ведомства новыми обстоятельствами признать отказался. Министерство, указал он, могло провести осмотр земельного участка и раньше, но почему-то этого не сделало.

2 сентября это решение устояло в апелляции. Суд указал, что доводы минземимущества «сводятся к неверному толкованию исчерпывающего перечня вновь открывшихся обстоятельств».

Квартал, ограниченный улицами Зенцова, Красина, Аксакова и Чернышевского, был передан «Стройинвесту» в 2011 году по договору развития застроенной территории мэрией Уфы. ПСК-6 строит здесь ЖК «Аксаковский», включающий высотные дома, многоуровневый паркинг, бизнес-центр и апарт-отель. Проект получил скандальную известность в 2015 году, когда представители «Стройинвеста» снесли в квартале объект культурного наследия — Дом купца Кочкина. В 2016 году застройщик через суд снял охранный статус с уцелевшей части здания и снес ее.

Андрей Носков сообщил вчера „Ъ“, что проект планировки квартала предусматривает на участке, который хочет приватизировать компания, роботизированную многоуровневую парковку.

В минземимуществе Башкирии сообщили, что согласно решению суда, должны предоставить застройщику участок за 3 млн руб. «Его рыночная стоимость — около 6 млн руб. „Стройинвест“ имеет право выкупить его за 50%»,— сказал собеседник в ведомстве.

Управляющий партнер Art Estate Group Роберт Тагиров согласился с оценкой рыночной стоимости участка, которой оперирует министерство.

По мнению управляющего партнера судебного агентства «Барристер» Айдара Мулланурова, у министерства были слишком слабые аргументы в суде. «Так называемые вновь открывшиеся обстоятельства, о которых заявило министерство в заявлении, на мой взгляд, не показались бы убедительным даже начинающему юристу. Действия министерства можно объяснить желанием продемонстрировать курс на пересмотр сделок, которые были начаты при прежнем руководстве республики»,— полагает эксперт.

«Министерство, видимо, пыталось запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, но с такой доказательной базой это было бесполезно»,— соглашается глава компании «Юрмашбюро» Дмитрий Иванов.

Булат Баширов