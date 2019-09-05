Быстрые платежи прозванивают Евразию

Как стало известно “Ъ”, Банк России прорабатывает возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза, в первую очередь для переводов между физическими лицами по номеру телефона. Благодаря низким тарифам и скорости она сможет составить серьезную конкуренцию традиционным системам денежных переводов. Но учитывая, что у СБП нет функции приема-выдачи наличных, переводы будут доступны только при наличии банковского счета и у отправителя, и у получателя.

О том, что Банк России изучает возможность запуска трансграничных переводов между физлицами в рамках СБП, рассказали “Ъ” участники рынка. По их словам, регулятор решил начать процесс со стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). Один из собеседников “Ъ” уточнил, что при участии ассоциации «Финтех» ЦБ попросил участников рынка предоставить мнения о перспективах и целесообразности запуска таких переводов до 11 сентября. В ряде банков утверждают, что представители регулятора уже подбирают участников для пилотного проекта. Точные сроки его реализации неизвестны, но по словам собеседников “Ъ”, это перспектива 2020 года.

В ЦБ о перспективах проекта говорят осторожно: «Приоритетной задачей является подключение банков к СБП и развитие функционала системы. В перспективе мы рассматриваем возможность взаимодействия и с системами других государств, в первую очередь стран ЕАЭС». Раскрывать детали в ЦБ не стали.

По словам банков—участников СБП, им сообщили, что в первую речь пойдет о переводах между физлицами по номеру телефона. И отправителю, и получателю, по крайней мере на начальном этапе, нужно будет иметь банковский счет.

«В России в СБП банков участвует немного, а в странах ЕАЭС банки с энтузиазмом участвуют в таких проектах, поскольку Россия является донором платежей и переводов, и банкам выгодно, чтобы эти средства проходил через них»,— отмечает один из собеседников “Ъ”.

Система быстрых платежей запущена Банком России в феврале 2019 года. Сейчас с ней работают 17 банков, согласно планам регулятора, до конца октября к СБП должны подключиться все 30 системно значимых банков РФ. На первом этапе был реализован сервис переводов между счетами граждан по номеру телефона. Следующим стал запуск платежей для граждан в адрес юрлиц по QR-коду. В 2020 году может быть реализован сервис по приему наличных платежей (см. “Ъ” от 27 августа).

17 банков работают на данный момент с системой быстрых платежей, запущенной Банком России

Банкиры подтверждают интерес к трансграничным переводам. В «Русском стандарте» говорят, что готовы обсуждать участие в проекте. «Создание сервисов переводов для государств ЕАЭС является очередным этапом развития СБП,— заявили в пресс-службе ВТБ.— В случае появления такого сервиса банк готов рассматривать новые возможности переводов через СБП в другие страны». По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, сервис будет востребован в первую очередь у тех, кто поддерживает своих родных и близких, находящихся на территории других стран, входящих в ЕАЭС.

В результате СБП может составить серьезную конкуренцию действующим системам денежных переводов.

Впрочем, по крайней мере, сначала конкуренция будет ограниченной — в СБП возможны только переводы при наличии банковского счета. В традиционных системах денежных переводов отправка средств осуществляется без открытия счета, внесение и получение средств возможны наличными. Кроме того, на страны ЕАЭС, согласно статистике ЦБ, приходится лишь около 30% рынка денежных переводов без открытия счета, лидируют же Узбекистан и Таджикистан, которые не входят в ЕАЭС.

Тем не менее конкуренция между сервисами неизбежна, и, по мнению Алексея Панферова, в первую очередь от нее выигрывает пользователь — клиент выберет ту систему, которая «предоставляет услугу более качественно, удобно и экономически выгодно». В ВТБ считают преждевременным обсуждать, как расширение СБП на ЕАЭС повлияет на действующие системы денежных переводов, поскольку неизвестны основные параметры проекта и планируемые тарифы.

Эксперты видят в идее ЦБ и риски. Так, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что «существует риск незаконного вывода денежных средств за границу через новый сервис». Директор системы переводов «Золотая корона» Иван Ситнов подтверждает, что трансграничные переводы традиционно сопряжены с рисками легализации и вывода денежных средств за рубеж, в том числе в связи с предпринимательской деятельностью. Это специфические риски, добавляет господин Ситнов, и системы переводов за годы наработали механизмы по борьбе с ними.

Ксения Дементьева