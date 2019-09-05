«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») — крупнейшая в России розничная сеть в сегменте высокотехнологичных товаров. История компании началась в 1995 году. Сейчас у компании пять тысяч магазинов в 1300 городах России, более 25 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более двух миллионов покупателей в день. Ключевой фокус работы «Связного» – стать проводником в мир технологий для самой широкой аудитории. Достичь этой цели позволяет собственная платформа онлайн-продаж, тесное взаимодействие с вендорами и разработчиками сервисов, а также развитие собственных нишевых продуктов.

Название – «Связной»

Количество сотрудников – 25 тыс. чел.

Отрасль – торговля

Головной офис – Москва, Россия

Адрес сайта – www.svyaznoy.ru

Начало

Объединяемые компании «Евросеть» и «Связной» имели разные IT-платформы — SAP и «1С». Руководство компании поручило выстроить единую IT-архитектуру в компании «Связной» на базе решений SAP.

Цель

Cоздание единой модели управления для объединенной компании

Реализация

Проект охватил весь комплекс бизнес-процессов по управлению предприятием. Объединяемые компании имели разные учетные политики, системы финансового контроля, бюджетного планирования и контроля бюджета, различные организационные структуры. Большие различия существовали в организации логистики, сервисного обслуживания, закупок, продаж, складского хранения материальных ценностей, учета основных средств, кадрового учета, мотивации персонала, аналитической отчетности. В ходе объединения была разработана новая модель бизнес-процессов, вобравшая в себя все лучшее из обеих компаний. Были заменены и оптимизированы применявшиеся ранее решения SAP и внедрены новые.

Решения SAP

SAP ERP 6.0 IS-Retail

SAP HR

SAP BI

SAP PO

SAPBObj

SAP Portal

Как стало

Разработана и внедрена новая модель бизнес-процессов объединенной компании «Связной». Полученная система представляет собой глубоко переработанное и оптимизированное решение на платформе SAP, объединяющее системы «Евросети» и «Связного».

Результат

Удалось построить решение на платформе SAP и отказаться от эксплуатации нескольких десятков информационных систем собственной разработки, созданных с использованием разномастного программного обеспечения множества изготовителей-поставщиков. Значительно снижена стоимость владения IT-инфраструктурой — за счет сокращения количества используемых программных продуктов, аппаратных средств и обслуживающего персонала. Из-за ограниченных ресурсов и сроков исполнения проекта компании не удалось избавиться от всех систем, которые планировалось вывести из эксплуатации. Поэтому с некоторыми вспомогательными системами, включая обеспечивавшие работу рекрутинга, маркетинга, макетирования ценников и этикеток, проведена интеграция в качестве временного решения до их полной замены на SAP.

Значимые цифры

Cокращение операционных затрат на 40%