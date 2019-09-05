«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») — крупнейшая в России розничная сеть в сегменте высокотехнологичных товаров. История компании началась в 1995 году. Сейчас у компании пять тысяч магазинов в 1300 городах России, более 25 тысяч продавцов-консультантов, которые обслуживают более двух миллионов покупателей в день. Ключевой фокус работы «Связного» – стать проводником в мир технологий для самой широкой аудитории. Достичь этой цели позволяет собственная платформа онлайн-продаж, тесное взаимодействие с вендорами и разработчиками сервисов, а также развитие собственных нишевых продуктов.
Название – «Связной»
Количество сотрудников – 25 тыс. чел.
Отрасль – торговля
Головной офис – Москва, Россия
Адрес сайта – www.svyaznoy.ru
Начало
Объединяемые компании «Евросеть» и «Связной» имели разные IT-платформы — SAP и «1С». Руководство компании поручило выстроить единую IT-архитектуру в компании «Связной» на базе решений SAP.
Цель
Cоздание единой модели управления для объединенной компании
Реализация
Проект охватил весь комплекс бизнес-процессов по управлению предприятием. Объединяемые компании имели разные учетные политики, системы финансового контроля, бюджетного планирования и контроля бюджета, различные организационные структуры. Большие различия существовали в организации логистики, сервисного обслуживания, закупок, продаж, складского хранения материальных ценностей, учета основных средств, кадрового учета, мотивации персонала, аналитической отчетности. В ходе объединения была разработана новая модель бизнес-процессов, вобравшая в себя все лучшее из обеих компаний. Были заменены и оптимизированы применявшиеся ранее решения SAP и внедрены новые.
Решения SAP
SAP ERP 6.0 IS-Retail
SAP HR
SAP BI
SAP PO
SAPBObj
SAP Portal
Как стало
Разработана и внедрена новая модель бизнес-процессов объединенной компании «Связной». Полученная система представляет собой глубоко переработанное и оптимизированное решение на платформе SAP, объединяющее системы «Евросети» и «Связного».
Результат
Удалось построить решение на платформе SAP и отказаться от эксплуатации нескольких десятков информационных систем собственной разработки, созданных с использованием разномастного программного обеспечения множества изготовителей-поставщиков. Значительно снижена стоимость владения IT-инфраструктурой — за счет сокращения количества используемых программных продуктов, аппаратных средств и обслуживающего персонала. Из-за ограниченных ресурсов и сроков исполнения проекта компании не удалось избавиться от всех систем, которые планировалось вывести из эксплуатации. Поэтому с некоторыми вспомогательными системами, включая обеспечивавшие работу рекрутинга, маркетинга, макетирования ценников и этикеток, проведена интеграция в качестве временного решения до их полной замены на SAP.
Значимые цифры
Роман Лукьяненко, вице-президент по информационным технологиям компании «Связной»
Мы внедрили цифровой инструмент, который удовлетворил потребности растущего бизнеса и обеспечил целостность, прозрачность и аудируемость данных. В рамках проекта нам удалось построить универсальное решение на платформе SAP и отказаться от эксплуатации множества информационных систем, созданных с использованием разного ПО, что также повысило отказоустойчивость и доступность систем
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