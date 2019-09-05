Топ-менеджера ИКЕА взяли с 14 млн рублей

В Санкт-Петербурге в отношении руководителя регионального проекта международной сети ИКЕА Сергея Голубева возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа. Полиция задержала его после того, как господин Голубев передал гендиректору строительно-монтажной фирмы ЭТУ документы, которые позволили бы тому отсудить у компании 370 млн руб. за работы, выполненные сверх контракта. В качестве вознаграждения топ-менеджер ИКЕА получил 14 млн руб.

Руководителя регионального подразделения ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» (Ingka Centers принадлежит товарный знак ИКЕА, также компания управляет торговыми центрами МЕГА) Сергея Голубева задержали в грузинском ресторане «Натахтари» почти в центре Санкт-Петербурга в конце августа. Во время встречи топ-менеджер международной сети получил 14 млн руб. от генерального директора петербургской строительно-монтажной компании ЭТУ Ильи Лещева. Взамен, по версии следствия, Сергей Голубев передал гендиректору четыре подписанных претензионных письма о выполнении дополнительного объема работ на сумму более 369 млн руб., не предусмотренного договором. Как отмечают в следственных органах, эти документы могли быть использованы в суде при взыскании этих денег в качестве подтверждения соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования спора.

Разногласия, которые могли стать поводом для судебного разбирательства, возникли между структурой ИКЕА и компанией ЭТУ при выполнении крупного договора на установку систем безопасности в торгово-развлекательном центре «МЕГА Дыбенко» — одном из самых больших и популярных ТРЦ Санкт-Петербурга. Кроме того, компания ЭТУ также работала и в другом ТРЦ на севере города — «Мега ПАРНАС». Там они выполняют комплекс работ по монтажу силового трансформатора в одном из помещений.

Как заявили в ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», «в процессе урегулирования разногласий Ingka Centers с компанией ЭТУ была обнаружена информация о том, что сотрудник Ingka Centers может быть вовлечен в коррупционную деятельность».

После этого ИКЕА обратилась в полицию с заявлением о проведении проверки. Как заявили в организации, все разногласия между компаниями уже урегулированы. Кроме того, в компании также инициировали и внутреннюю проверку.

Тем временем топ-менеджеру предъявили обвинение по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Следствие не обращалось в суд ни с каким ходатайством о мере пресечения — подследственного отпустили под подписку о невыезде. Свою вину Сергей Голубев признал.

На сайте Ingka Centers указано, что группа компаний работает по трем направлениям: розничные магазины ИКЕА, инвестиционная деятельность и владение 45 торговыми центрами в Китае, Европе и России. 14 торговых центров МЕГА открыты в 11 регионах России.

Напомним, что ранее своими многолетними судебными тяжбами с ИКЕА прославился бизнесмен Константин Пономарев. В итоге ему даже удалось добиться выплаты компанией 25 млрд руб. (около $1 млрд по тогдашнему курсу). Сейчас эти средства арестованы в рамках различных уголовных дел в отношении бизнесмена.

Марина Царева, Санкт-Петербург