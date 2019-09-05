«Роснано» проверит зрение

«Роснано» решила выйти в новый для себя сегмент — производство офтальмологического оборудования, объем которого в России составляет $90 млн. Структура группы «ТехноСпарк» локализовала производство французско-израильского бренда Visionix, надеясь занять треть рынка. Но российским клиникам эта марка почти не знакома, и начать с ней работать они будут готовы, только если оборудование будет не менее чем на 30% дешевле.

Группа «ТехноСпарк», входящая в венчурную инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано», локализовала на своей площадке в Троицке производство офтальмологического оборудования. Об этом “Ъ” рассказали в «Роснано». Речь идет, в частности, о выпуске диагностического многофункционального авторефрактометра под брендом Visionix французско-израильского концерна Luneau Technology Operations (LTO). Для этого было зарегистрировано ООО «Визионикс Рус», где 50,67% у ООО «НЦ Техноспарк», 49,33% — у LTO. Как поясняют в «Роснано», компания уже получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на этот прибор.

Для «Роснано» это первый проект в сегменте офтальмологического оборудования. Рынок диагностических приборов по итогам 2018 года в группе оценивают в $90 млн, ежегодно он растет на 10–15%. При этом большую часть составляет импортное оборудование, а авторефрактометры не производятся в России вообще. В «Роснано» рассчитывают занять до 30% всего рынка диагностического офтальмологического оборудования.

По словам источника “Ъ” в одном из государственных медучреждений, таким образом «Роснано» рассчитывает занять свободную нишу, чтобы улучшить свои финансовые показатели. Так, в первом полугодии 2019 года группа показала убыток в 13,9 млрд руб. против чистой прибыли 2,2 млрд руб. годом ранее.

Такие показатели в «Роснано» объясняли в основном снижением справедливой стоимости по отдельным инвестпроектам в том числе из-за курсовых разниц.

«Роснано» не раскрывает объем вложений в проект, но срок окупаемости там оценивают в пять лет. Для этого производимое оборудование предполагается реализовывать на госзакупках, в частных медучреждениях и салонах оптики. Опрошенные “Ъ” участники рынка затруднились оценить возможный объем вложений «Роснано» и LTO, так как это зависит от степени локализации. Этот показатель в компании также не раскрыли, отметив лишь, что к 2021 году он должен достигнуть 50%.

В группе подчеркивают, что LTO является одним из крупнейших в мире разработчиков и производителей офтальмологического и оптического оборудования. При этом крупные частные медучреждения, в том числе ГК «Медси» и сеть офтальмологических клиник «Ясный взор», с брендом Visionix не работают. Основатель «Ясного взора» Игорь Азнаурян отмечает, что рынок офтальмологического оборудования перенасыщен. По его данным, авторефрактометры в России действительно не производятся и медучреждениям приходится использовать корейские, японские, американские и другие. Стоимость этого прибора в среднем составляет от €3 тыс. до €15 тыс. в зависимости от дополнительных опций, добавляет господин Азнаурян. Он обращает внимание, что в случае с «Роснано» речь идет о многофункциональном авторефрактометре, значит, его цена не может быть минимальной.

У «Медси» нет сведений о качестве прибора «Визионикс Рус», так как с этой маркой ГК не работала, отмечает врач-офтальмолог сети Аксана Гукасян. От того, насколько прибор долговечен, будет зависеть спрос на него, добавляет Игорь Азнаурян. В целом небольшие медицинские учреждения, для которых важна невысокая цена, будут готовы приобрести авторефрактометр Visionix, если он будет примерно на 30% дешевле импортных приборов, добавляет господин Азнаурян.

Мария Котова