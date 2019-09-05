Картель по-кубански

Ростовское УФАС приговорило несколько фармацевтических компаний, среди которых три краснодарские, к крупным штрафам за антиконкурентный сговор. По информации ведомства, компании заключили и реализовали картельное соглашение, которое привело к искусственному поддержанию цен на торгах при проведении 31 электронного аукциона на поставку медикаментов. Кроме того, антимонопольная служба передаст материалы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного производства за ограничение конкуренции. Компании с решением надзорного органа не согласны и будут оспаривать его в суде.



Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области приговорило четыре компании: ГУП КК «Кубаньфармация», ООО «Фармсервис», ООО «Фармцентр» и ООО «Севастопольфармация» — к штрафам в совокупном размере 115 млн руб. за нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». ГУП КК «Кубаньфармация» и ООО «Фармсервис» заплатят по 50 млн руб. каждое, остальные две — 10 млн руб. и 4,7 млн руб. соответственно. Три предприятия зарегистрированы в Краснодаре, одно — в Крыму.

Как пояснили в пресс-службе ростовского подразделения ведомства, участники рынка вступили в картельный сговор для регулирования объемов закупок и продаж с целью влияния на уровень цен. Таким образом, предприятия смогли искусственно поддержать цены на торгах при проведении 31 аукциона. «Тендеры на поставку медикаментов с 2016 по 2018 год объявляли госучреждения: поликлиники, больницы, лечебно-профилактические учреждения. Общая сумма госзаказов составляла 170 млн руб. Из-за картельного сговора госорганизации не смогли уменьшить суммы контрактов и сэкономить бюджетные средства. Схема, по которой работали участники рынка, называется "Таран" и часто используется в антиконкурентных соглашениях. Была проверена их переписка, одно из самых очевидных доказательств — IP-адреса участников торгов совпадали»,— пояснил пресс-секретарь Ростовского УФАС Максим Кузнецов. Он также отметил, что дело было передано в Ростов, поскольку в краснодарском подразделении отсутствует отдел по борьбе с картелями.

Начальник Управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев отметил, что наказание для участников картеля должно быть соразмерно содеянному. Поэтому за сговоры предусмотрены крупные штрафы, зависящие от объема и сумм нарушений. Он также сообщил, что материалы дел переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного производства за ограничение конкуренции.

Представители краснодарских компаний заявили, что не согласны с решением надзорного органа и будут оспаривать его в арбитражном суде. «Мы категорически не согласны, сговор не доказан просто потому, что его не было. Мы готовим ходатайство в суд и будем в законном порядке добиваться отмены решения»,— сказал представитель одной из фармацевтических компаний на условиях анонимности.

ООО «Фармсервис» зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году. Бенефициаром является Валерий Ступаков. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля фармацевтической продукцией. В 2018 году компания заключила более 2,5 тыс. контрактов на сумму 1,7 млрд руб. в 2019 году — 1,1 тыс. контрактов на сумму более 1,3 млрд руб. ГУП КК «Кубаньфармация» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре, учредителями являются департамент имущественных отношений и Минздрав Краснодарского края. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля фармацевтической продукцией. В 2018 году компания заключила 214 контрактов на сумму 709,4 млн руб., в 2019 году — 98 контрактов на сумму 756,4 млн руб. ООО «Фармцентр» зарегистрировано также в Краснодаре в 2013 году. Бенефициар — Андрей Евтушенко. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля фармацевтической продукцией. В 2018 году компания заключила 414 контрактов на сумму 641,5 млн руб., в 2019 году — пять контрактов на сумму 4,2 млн руб.

Директор по развитию аналитической компании Pharma community Николай Кирьянов отмечает, что в последние годы, в частности в 2018 году, рост на фармацевтическом рынке страны достиг 19%. «Это произошло благодаря нескольким факторам, среди которых рост потребления лекарственных препаратов в натуральном выражении, расширение круга потребителей, выход новых препаратов и так далее. И в общем, для этой отрасли характерны подобные истории, поскольку рынок востребован, партии, как правило, крупные и деньги тоже большие. А инструменты — они тоже все известны»,— считает Николай Кирьянов.

Елена Рыжкова