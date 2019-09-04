Следователю и адвокату нашли дело на 160 миллионов За взятку от бизнесмена они могут получить 13 и 12 лет колонии

В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) начались прения сторон по уголовному делу бывшего следователя УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрия Гнатива и адвоката Владислава Оленского. За мошенничество и получение взятки им просят назначить 13 и 12 лет соответственно, а также штраф 160 млн руб. каждому. Защита подсудимых настаивает на их невиновности.

Представитель СКОВС Алена Катькало сообщила “Ъ”, что обвинение в прениях попросило суд назначить подполковнику Гнативу 13 лет, а Владиславу Оленскому — 12 лет в колонии строго режима. Также каждому их подсудимых предложено назначить дополнительное наказание в виде штрафа на сумму 160 250 тыс. руб.

Дмитрию Гнативу прокуратура предложила запретить занимать должности на госслужбе в течение пяти лет, а Владиславу Оленскому запретить в течение четырех лет заниматься защитной деятельностью.

В первый день прений в процессе, помимо обвинителя, успели выступить защитники подсудимых, которые предложили суду вынести оправдательный приговор. Выступление защитников Дмитрия Гнатива и Владислава Оленского в прениях продолжится в четверг, 5 сентября. Как сообщил “Ъ” один из адвокатов, защита настаивает на полной невиновности подсудимых.

Как ранее сообщал “Ъ”, Дмитрию Гнативу и Владиславу Оленскому предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 ч. 3, ст. 159 ч. 4 УК РФ), также Дмитрий Гнатив обвиняется в получении особо крупной взятки (ст. 290 ч. 6 УК РФ), а Владислав Оленский — в посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере (ст. 291.1 ч. 4 УК РФ).

Обвинение настаивает на том, что следователь Гнатив вступил в сговор с адвокатом и решил получить взятку за непривлечение нескольких граждан к ответственности (в этот момент в отношении этих граждан службой экономической безопасности УФСБ проводились оперативные мероприятия), сообщили в суде.

Представитель суда Алена Катькало в разговоре с “Ъ” уточнила, что иные подробности обвинения разглашению не подлежат, так как в деле речь идет о служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. На момент ареста в декабре 2017 года Дмитрий Гнатив не был сотрудником ФСБ, он работал заместителем директора аграрной компании.

Как стало известно “Ъ”, потерпевшим по уголовному делу является бывший учредитель ООО «Рыбопромышленный холдинг "Синее море"» Юрий Исаев, который в 2014 году привлекался к уголовной ответственности в связи с невозвратом крупного займа Россельхозбанка (1,2 млрд руб.). Предприниматель пояснил, что следователь Гнатив, в производстве которого находилось дело, якобы получил от него 80 млн руб. за квалификацию преступления по статье «незаконное получение кредита», не предусматривающей серьезного наказания. После того как господин Исаев отбыл наказание и вышел по УДО, по версии обвинения, экс-сотрудник ФСБ и адвокат попросили еще 3 млн. руб., угрожая преследованием по новым эпизодам. При получении денег от Юрия Исаева адвокат Оленский был задержан, а при обыске у Дмитрия Гнатива были обнаружены меченые купюры, которые, как полагает обвинение, он получил от защитника по предыдущему траншу.

Анна Перова, Краснодар