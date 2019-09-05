Чкаловск остановился на полпути

Совет депутатов Чкаловска на внеочередном заседании согласовал участие городского округа в областной программе строительства сельских дорог. После долгих разногласий между депутатами и местной администрацией, решившей тянуть дороги к будущему коттеджному поселку и местам рекреации, стороны договорились подвести их к двум сельхозпредприятиям, но при этом начальный километраж уменьшился втрое, вероятно сократится и финансирование. Теперь району придется в срочном порядке переделывать начальный проект, чтобы он успел подать заявку на участие в региональной программе.



На внеочередном заседании совет депутатов Чкаловска пришел к компромиссу с местной администрацией по вопросу участия в областной программе строительства сельских дорог. Договоренности достигнуты спустя три месяца противостояния муниципальных властей с народными избранниками, которые блокировали выделение софинансирования в размере 1,5 млн руб. на проектно-сметную документацию для получения субсидии на 100 млн руб. из регионального бюджета. Народные избранники неоднократно срывали заседания горсовета из-за разногласий по проекту. Спор разгорелся из-за 3 км сельских дорог, которые чкаловская мэрия планировала протянуть от федеральной трассы через малонаселенные поселки Зельево, Кузнецово и Шаховская к дачным поселкам у реки Юг без согласования с депутатами. Народные избранники уличили местные власти в том, что при подаче заявки в минсельхоз и минтранс Нижегородской области чиновники не учли пожелания чкаловских колхозов, в обход которых планировалось строить дороги. Между тем на предложенном маршруте расположена турбаза «Хаски-хаус», которая, по документам, также является фермерским хозяйством, и 50 га земли под коттеджный поселок. Депутаты усомнились в необходимости «развивать туризм» и потребовали пересмотреть дорожные направления, упрекнув администрацию Чкаловска в отсутствии диалога с ними.

В администрации Чкаловска официально не комментировали разногласия с горсоветом. Со слов депутатов, власти частично признавали проблему. В частности, чиновники не обсуждали с депутатами и местными жителями выбор будущих дорог, но рассчитывали на субсидию на строительство в развитие дорожной сети. В конце августа на внеочередное заседание горсовета пришла группа местных жителей, которые уговаривали депутатов разделить позицию администрации, но те снова пошли в отказ и сорвали заседание. Разбираться в ситуации пришлось чиновникам регионального правительства, консультантами в этом вопросе выступили министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов и замминистра транспорта Андрей Ермолаев. По неофициальным данным, разбирательство дошло до вице-губернатора Евгения Люлина. Господин Люлин сообщил “Ъ-Приволжью”, что в сложившейся ситуации неправы обе стороны конфликта. По его словам, администрация района не согласовала заявку со всеми заинтересованными сторонами, а депутаты не были готовы к конструктивному диалогу и предложили направить субсидию на ремонт дорог, не предусмотренный условиями дорожной программы. В итоге для решения вопроса в правительстве провели еще несколько консультаций с чкаловской администрацией и депутатами и склонили обе стороны к компромиссу.

Как сообщили “Ъ-Приволжью” несколько народных избранников, во вторник они согласовали предложенный районной администрацией проект в сильно урезанном варианте. Из 13 депутатов корректировки поддержали девять человек, трое были против, один воздержался. По их словам, вместо запланированных трех километров решено протянуть лишь 1,1 км до деревни Зельево и тем самым поддержать заявку на строительство дорог до сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Прогресс» и крестьянско-фермерского хозяйства Бориса Латутина. «На консультациях у замминистра транспорта Андрея Ермолаева группа депутатов и глава МСУ городского округа Чкаловск Филипп Фарбер пришли к общему знаменателю. Чтобы успеть поучаствовать в программе, мы решили не корректировать проект в значительной степени, сохранив общее направление строительства», — рассказали собеседники “Ъ-Приволжью”. По их словам, в связи с сокращением проекта в кратной степени сократится и финансирование, сейчас областные и районные власти корректируют заявку, чтобы успеть пройти экспертизу и подать заявку на участие в программе.

Владимир Зубарев