Депутаты не хотят на Юг

В Чкаловске в понедельник было сорвано внеочередное заседание совета депутатов, которых местные власти снова попытались уговорить проголосовать за строительство сельских дорог к деревням на реке Юг. Напомним, на протяжении двух месяцев горсовет Чкаловска блокирует участие в областной программе, не соглашаясь с решением администрации тянуть дороги к местам рекреации и потенциальной коттеджной застройки, а не к животноводческим фермам. Из-за этого район не может получить субсидию на 100 млн руб. из областного бюджета. Появление на заседании жителей деревни Шаховская депутаты восприняли как попытку столкнуть их с народом. В региональном правительстве теперь пытаются найти компромисс, вырабатывая рекомендации, где в районе строить дороги.



Как рассказали “Ъ-Приволжью” несколько депутатов совета городского округа Чкаловск, в понедельник администрацией была предпринята попытка столкнуть их с местными жителями по поводу строительства сельских дорог. На внеочередное заседание, где этот вопрос в повестке не значился, пришли делегаты из деревень. По словам депутата Василия Шинина, приглашенным на заседание людям «попытались представить дело так, что горсовет не дает строить дороги в Чкаловском районе». Несколько депутатов решили уйти сразу после голосования по единственному вопросу повестки о довыборах в округе. Другие остались, чтобы объяснить недовольным жителям из деревни Шаховская суть противоречий с администрацией Чкаловска. Однако кворум для принятия каких-либо внеплановых решений был сорван. Глава МСУ Чкаловска Филипп Фарбер уверяет, что жителей деревень никто к горсовету не свозил и народ пришел сам, из СМИ узнав о конфликтной ситуации.

На прошлой неделе “Ъ-Приволжье” писал, что с июня горсовет не согласовывает выделение денег на проектно-сметную документацию для прокладки дорог. Тем самым заблокирован вопрос участия Чкаловска в областной программе строительства сельских дорог, на которые минсельхоз области готов выделить 100 млн руб. Депутаты горсовета недовольны тем, что администрация Чкаловска без обсуждения с ними решила строить дороги к трем деревням близ реки Юг (Зельево, Шаховская и Кузнецово), а не к животноводческим фермам, как изначально обещали депутатскому корпусу. «Никто нам так и не объяснил, как именно принимались эти решения. На диалог с нами администрация не идет», — пояснил депутат Анатолий Степанов.

Отметим, что близ деревни Зельево находится база отдыха и питомник по разведению лаек породы хаски «Хаски-Хаус», также рядом с рекой Юг предпринимателями размежеваны десятки земельных участков площадью от 9 до 17 соток под коттеджное строительство. Как рассказал директор ООО «Хаски-Хаус» Ярослав Стародубцев, их питомник тоже является фермерским хозяйством, а администрация Чкаловска «четвертый год обещает» асфальтированную дорогу, привлекая их компанию в качестве спонсора различных мероприятий в районе. «До деревни Зельево идет полтора километра старого разбитого асфальта советских времен. И от деревни до нас еще около полутора километров грунтовки. Конечно, мы бы хотели, чтобы к нам построили нормальную асфальтовую дорогу. Несколько семей из Нижнего уже построили дома, они живут здесь круглый год. Их дети осенью пешком три километра ходят по раскисшей грязи, в распутицу к нам не подъедешь. В самом Зельеве есть две фермы колхоза "Прогресс". Почему для них и для самой деревни не сделать давно обещанную дорогу? Эту территорию тоже надо развивать», — говорит Ярослав Стародубцев, предполагающий, что чкаловские депутаты «лоббируют» строительство подъездных дорог к своим поселкам. Депутат Василий Шинин парирует, что госпрограмма по устойчивому развитию сельских территорий нацелена на строительство дорог именно к сельхозпредприятиям. Однако с председателями СПК никто не встречался и их нужды не обсуждал, а за бюджетный счет тянуть дороги к участкам коттеджной застройки многие в горсовете считают неправильным и хотят донести это мнение до губернатора, говорит господин Шинин. При этом, по словам чкаловских депутатов, им обозначали, что на создание трехкилометровой дороги до Зельева и побережья Юга уйдет большая часть средств, порядка 84 млн руб. В администрации Чкаловска спор с горсоветом не комментируют.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов утверждает, что о конфликте в Чкаловске узнал только неделю назад. Теперь в минсельхозе пытаются разобраться в споре между депутатами и администрацией Чкаловска по поводу ее заявки и мест, к которым надо проектировать асфальтовые дороги. «Сейчас мы как эксперты и кураторы программы оцениваем все объекты, которые предлагают и депутаты, и администрация. Скоро сформируем свое мнение и предложим его сторонам. Но мы выступаем только как консультанты. Как они у себя в МСУ решат, так и будет. По-моему, из четырех деревень по двум вообще никаких споров нет. Наверное, можно две спорные деревни исключить. У Чкаловска еще есть время, около двух недель, чтобы найти компромисс и успеть принять участие в разработке проектно-сметной документации», — сообщил министр. В противном случае, по его словам, Чкаловский район может лишиться 100 млн руб. бюджетного финансирования на следующий год. Его дороги просто исключат из программы, и минсельхоз будет вынужден перебросить целевые средства на другие территории. Николай Денисов добавил, что госпрограмма предполагает строительство сельских дорог до «социально значимых объектов». Это могут быть не только фермы и колхозы, но и больницы, библиотеки, ДК, магазины и так далее.

Консультации с представителями МСУ Чкаловска начал и.о. министра транспорта Нижегородской области Андрей Ермолаев, отвечающий за строительство автодорог. Зампред комитета по АПК нижегородского заксобрания Александр Ефремцев сообщил, что комитет знает о конфликте в Чкаловске и будет следить за разрешением проблемы. «Я уверен, что минсельхоз при отборе заявок внимательно их оценит на соответствие показателям госпрограммы», — добавил господин Ефремцев.

Роман Кряжев