Чкаловск выступил не по программе

Острый конфликт между советом депутатов городского округа Чкаловск и администрацией по объектам госпрограммы строительства сельских дорог обернулся фактическим отказом от участия в ней. Бюджет муниципалитета в этом году, скорее всего, не получит субсидию в 100 млн руб. Депутаты обвинили в этом главу администрации Чкаловска, который решить строить асфальтовые дороги не к сельхозпредприятиям, а к местам рекреации и потенциальной дачной застройки. Около двух месяцев чкаловское МСУ не могло договориться о том, куда тянуть автодороги. В результате депутаты заблокировали софинансирование проектов, вице-губернатору пока не удалось помирить воюющие стороны.

Совет депутатов Чкаловска собрался на внеочередное заседание по вопросу строительства сельских дорог в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Нижегородской области», реализуемой региональным минсельхозом. Как выяснил “Ъ-Приволжье”, чкаловские депутаты в течение двух последних месяцев дважды не поддержали выделение из местного бюджета доли софинансирования в 1,5 млн руб. на проектно-сметную документацию.

Тем самым горсовет не дает своему округу шанс получить бюджетную субсидию на строительство сельских дорог в размере 100 млн руб.



Внеочередное заседание депутатов Чкаловска проходило в закрытом режиме, прессу попросили выйти из зала. Однако накал эмоций был таков, что крики были слышны в коридоре. Многие из явившихся 13 депутатов обвиняли администрацию в том, что она обманула их, проигнорировав заявки на строительство дорог, поданные сельхозпредприятиями. «Кто именно решал, куда именно строить дороги?»,– кричали они на главу администрации Чкаловска Валерия Быченкова. Тот отвечал, что решала администрация с участием «специалистов минсельхоза». Однако от области вместо кураторов из министерств сельского хозяйства и транспорта вести переговоры с горсоветом приехал только замминистра внутренней политики Алексей Симонов.

Кроме главы администрации от депутатов досталось и председателю совета Филиппу Фарберу. «Хватит вам быть их (исполнительной власти.— “Ъ-Приволжье”) адвокатом, пора быть главой МСУ!»,– упрекнула спикера депутат от деревни Котельницы Ирина Плеханова, возмущавшаяся тем, что дороги решено строить в обход чкаловских колхозов. Бурные дебаты за стеклянной дверью продолжались почти два часа. Выйдя с заседания, депутаты рассказали “Ъ-Приволжье”, что администрация, ни с кем не обсуждая проекты, подготовила и согласовала в минсельхозе заявку на строительство трех подъездных дорог от автотрассы до деревень Зельево, Кузнецово и Шаховская. Однако в этих малолюдных деревнях не осталось живых ферм. Так, близ деревни Зельево расположена только турбаза «Хаски-хаус», где для отдыхающих разводят лаек породы хаски. Кроме того, по словам депутатов, частные лица выкупили там 51 гектар земли под коттеджный поселок. Все три деревни расположены недалеко от живописной речки Юг.

«Но мы же не туризм этой программой развиваем! В ней четко сказано: дороги надо строить до мест производства и переработки сельхозпродукции. Туда и должны идти деньги. А в Зельеве девять человек постоянных жителей, какой смысл туда строить дорогу?»,– недоумевает депутат Александр Грязин.

Его коллега Василий Шинин из Пуреха заявил, что за счет таких решений администрации через несколько лет в районе вообще не останется сельхозпроизводителей, а «депутатов обманывали», пытаясь сначала убедить, что дороги пойдут именно к фермам. «Эти дороги явно пообещали каким-то богатым людям. Раньше вообще хотели асфальт класть до Фомино, где не живет никто, только дачники летом. Но в деревне есть ключевая вода, источник. Я сразу сказал: к прокурору пойду, хоть это и мой избирательный округ»,– добавил депутат Шинин.

Глава МСУ городского округа Чкаловск Филипп Фарбер сожалеет, что депутатов не удалось убедить выделить местное софинансирование для получения 100 млн руб. целевой господдержки. По его словам, с одной стороны, администрация Чкаловска не обсуждала с жителями и депутатами целесообразность выбора мест, куда строить сельские дороги. С другой стороны, господин Фарбер ратовал за то, чтобы согласовать заявку администрации и получить для Чкаловска субсидию на строительство. «Я бы не отказывался от этих 100 млн, это все равно инфраструктура округа. Я думаю, что администрация урок уже извлекла и впредь таких моментов не будет. Но, к сожалению, сегодня депутаты не поддержали мнение, что эти дороги необходимо строить… По времени цейтнот: мы уже должны были иметь подписанное решение (о софинансировании проектных работ.— “Ъ-Приволжье”)»,– сообщил господин Фарбер.

«Не надо было дотационному району отказываться от таких денег, которые нам давала область. Мне лично это очень досадно от этого»,– заключил глава МСУ.

Отметим, что на сельхозпредприятиях Чкаловска, по разным оценкам, сейчас работают 150–180 человек. Поэтому в администрации возникают сомнения в необходимости таких мер господдержки АПК, как подведение дорог. Глава администрации Валерий Быченков отказался от комментариев, как и представитель министерства внутренней политики Алексей Симонов. Депутаты рассказали “Ъ-Приволжье”, что обсуждали с ним готовность войти программу и проголосовать за бюджетные поправки, но при условии, что подъездные дороги будут строить до колхозов, а не дачных поселков у реки.

В конце прошлой недели противоречия в Чкаловске обсуждались у вице-губернатора Евгения Люлина. «В ситуации, когда район может остаться без дорог из-за политических разногласий, неправ никто, потому что думать надо об интересах жителей. В Чкаловском районе много дорог в плохом состоянии. Упускать шанс попасть в программу нельзя, тем более что на подготовку проектной документации была выделена помощь из областного бюджета»,– сообщил по итогам совещания господин Люлин, понадеявшись, что в ближайшее время городской округ определится с объектами для заявки и примет необходимые изменения в муниципальный бюджет. Как показало внеочередное совещание горсовета, надежды вице-губернатора пока не сбылись. А времени для того, чтобы успеть попасть в программу, у Чкаловска не осталось.

Роман Кряжев