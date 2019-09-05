Мнение горожан узнают по-новому

Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрила предложение мэрии изменить порядок проведения опроса горожан. Поправки предполагают расширение полномочий депутатов для самостоятельного формирования опросного листа и выбора метода проведения процедуры. Если новый порядок примут, он будет регламентировать подготовку опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.



Рекомендовать депутатам принять поправки в положение о городском опросе комиссия по местному самоуправлению решила на заседании 4 сентября. Инициатива изменить действующую редакцию принадлежит администрации Екатеринбурга. По словам руководителя аппарата мэрии Ильи Захарова, действующее положение подходит только для локальных опросов и «неприменимо к общегородским мероприятиям». «После принятия поправок не будет строгих параметров для определения формы опросного листа и методики проведения процедуры. При каждом конкретном опросе дума или комиссия по проведению опроса самостоятельно будет решать это»,— пояснил он, добавив, что действующее положение затруднит процесс проведения опроса о выборе места строительства храма Святой Екатерины.

Помимо этого, горадминистрация предложила проводить опрос без предварительно составленного списка участников. Это позволит избежать обработки персональных данных — не указывать паспортные данные в опросном листе и включать в него несколько вопросов, в том числе с альтернативными вариантами ответов. Опрашивать респондентов предлагается в специальных пунктах, а не на дому.

«Если дума утвердит это решение, то первым опытом будет опрос по выбору места строительства храма»,— отметил председатель комиссии Алексей Вихарев. По его словам, изменение положения позволит расширить полномочия депутатов для подготовки процедуры. Однако одобренные поправки не уточняют деталей опроса, в частности количество участков голосования, способы исключения «каруселей», наличие наблюдателей и самого процесса проведения опроса. «В случае принятия поправок 10 сентября мы приступим к разработке параметров опроса по храму после 24 числа»,— добавил господин Вихарев.

В тот же день избирательная комиссия Екатеринбурга в четвертый раз отказала инициативной группе в организации референдума о выборе статуса для территории сквера у театра драмы, где изначально планировалось построить храм Святой Екатерины. «В документах были указаны заведомо недостоверные сведения об одном из членов группы — информация об органе, выдавшем паспорт, оказалась неверной»,— пояснил глава горизбиркома Вадим Антошин.

Заявка на референдум от 11 человек из Комитета в защиту сквера (создан после протестов вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра) была подана 21 августа. На референдум предлагалось вынести вопрос: «Согласны ли вы с приданием данному земельному участку статуса территориального зонирования территории общего пользования (ТОП-1): парки, набережные, скверы, бульвары?».

Ранее избирком отказывал инициативной группе из-за отсутствия в протоколе или указания некорректных персональных данных нескольких членов группы. «В прошлый раз избирательная комиссия отказала из-за того, что вопрос не соответствовал закону — он не позволял поместить варианты ответов “за” или “против”»,— добавил господин Антошин.

Анастасия Реутова