«Златоулочка» довела до суда

Главное управление МВД РФ по Красноярскому краю завершило расследование дела о хищении почти 450 млн руб. у дольщиков загородного жилого комплекса «Златоулочка». Обвиняемыми по нему проходят руководители компании-застройщика Роман Трофимов, Виктор Бобкин и глава фирмы-подрядчика Александр Юртаев. В качестве обеспечительной меры возмещения ущерба арестованы оформленные на подследственных и их родных почти 500 земельных участков, пять квартир, банковские счета. Стоимость этого имущества превышает 380 млн руб.

В Красноярске перед судом предстанут недобросовестные застройщики жилого комплекса «Злато­улочка», сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ. Осенью 2016 года красноярская полиция завела уголовное дело о хищении средств инвесторов жилого комплекса «Златоулочка», который планировалось возвести в Емельяновском районе под Красноярском. Речь шла о семи многоквартирных домах и пяти коттеджных поселках. Потерпевшими по делу были признаны больше двух сотен дольщиков, не получивших в собственность оплаченные индивидуальные жилые дома и квартиры. Предполагаемая сумма хищений, по подсчетам правоохранителей, составила 448 млн руб. Согласно выводам бухгалтерской и строительной экспертиз, на возведение объектов жилого комплекса было израсходовано всего 35 млн руб. Как указывается в материалах прокуратуры, с середины 2015 года работы на стройплощадках фактически не проводились.

Обвиняемыми по делу стали основатели компании-застройщика ООО «Злата» Роман Трофимов и Виктор Бобкин. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации похищенных денег (ст. 174.1 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). Третьим фигурантом дела стал глава фирмы-подрядчика Александр Юртаев. Как рассказали в пресс-службе УМВД, для возмещения ущерба дольщикам было арестовано имущество обвиняемых и их родных общей стоимостью около 390 млн руб. В списке арестованного имущества 494 земельных участка, пять квартир, а также денежные средства. О позиции фигурантов дела и их защитников не сообщается.

В мае 2018 года обвиняемых уведомили об окончании следственных действий, и они приступили к ознакомлению с материалами 150-томного дела. Только на днях они завершили процедуру ознакомления, после чего прокуратура утвердила обвинительное заключение. Судебный процесс пройдет в Железнодорожном райсуде Красноярска.

С проектом «Златоулочка» было связано и уголовное дело бывшего депутата регионального парламента Владимира Седова. По версии следствия, за 12 млн руб. политик обещал представителю стройфирмы «Злата» помочь прекратить проверки, которые в компании проводили надзорные органы. Более 1 млн руб. из требуемой суммы были переведены на счет подконтрольной депутату фирмы, после чего его задержала ФСБ. В октябре 2016 года за мошенничество экс-депутату заксобрания присудили три с половиной года колонии. Уже в декабре 2017 года бывший парламентарий вышел на свободу условно-досрочно.

Константин Воронов