Завод Ford во Всеволожске законсервировали

Завод компании Ford Motor Company, расположенный в городе Всеволожске Ленинградской области, полностью законсервирован. Об этом сообщает АБН.

Четверо членов профсоюза завода отправлены в неоплачиваемый отпуск, заявил глава межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» в Петербурге и Ленобласти Игорь Темченко. В пресс-службе Ford Sollers заявляют, что предприятие продолжает принадлежать Ford Motor Company.

Напомним, что производство легковых автомобилей Ford на заводе во Всеволожске было прекращено с июня. Из-за закрытия завода были уволены около 1 тыс. человек. Работникам были выплачены компенсации в зависимости от трудового стажа.