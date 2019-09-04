Завод Ford во Всеволожске законсервировали

Завод компании Ford Motor Company, расположенный в городе Всеволожске Ленинградской области, полностью законсервирован. Об этом сообщает АБН.
Четверо членов профсоюза завода отправлены в неоплачиваемый отпуск, заявил глава межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» в Петербурге и Ленобласти Игорь Темченко. В пресс-службе Ford Sollers заявляют, что предприятие продолжает принадлежать Ford Motor Company.
Напомним, что производство легковых автомобилей Ford на заводе во Всеволожске было прекращено с июня. Из-за закрытия завода были уволены около 1 тыс. человек. Работникам были выплачены компенсации в зависимости от трудового стажа.
На заводе Ford во Всеволожске забастовщики требуют выплаты полного оклада на время простоя производства, которое запланировано с конца ноября до середины января 2019 года. Начав забастовку с шести человек, профсоюзы намерены довести акцию до 300 человек и остановить работу нескольких цехов. Администрация Ford Sollers подала исковое заявление в областной суд о признании забастовки незаконной. По словам экспертов, такой вид протеста — действенный инструмент в руках рабочих, грозящий потерей многомиллионной прибыли для автозавода.