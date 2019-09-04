На благоустройство Смоляного мыса в Выборге выделено более 100 млн рублей

На реализацию проекта благоустройства Смоляного мыса в Выборге выделено 50 млн рублей федеральных средств. Такую же сумму по программе «Формирование комфортной городской среды» предоставил областной бюджет, еще 7 млн рублей — из муниципальных средств.

Эти средства пойдут на обустройство пляжной зоны и создание велодорожек, установку смотровых площадок . В перспективе там могут быть созданы условия для развития велоспорта, яхтенного спорта и водного туризма — новый причал, проезды и парковки. Завершить первый этап проекта благоустройства планируются в декабре текущего года.

Добавим, что Смоляной мыс расположен на береговой линии Выборгского залива. Часть работ на объекте уже выполнена — перенесены электросети, проведено электроснабжение, произведено берегоукрепление и проложена ливневая канализация.