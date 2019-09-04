УГАТУ возглавил бывший глава минэкономразвития Сергей Новиков

Бывший глава минэкономразвития Башкирии Сергей Новиков, уезжавший в апреле на работу в структуры Росстата в Москве, назначен ректором Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), сообщается на сайте вуза. Контракт с ним вступает в силу 6 сентября. Согласно приказу Минобрнауки РФ, с Николаем Криони, возглавлявшим вуз с 2015 года, срок действия контракта прекращается с 5 сентября.

Весной источники “Ъ-Уфа” сообщали, что на должность ректора согласуется бывший проректор вуза по научной и инновационной деятельности Руслан Хисамутдинов. Однако, по информации портала «Собкор02», он не прошел утверждение в Москве.

Сергей Новиков является выпускником УГАТУ по специальности финансы и кредит. Карьеру начинал менеджером НПП «Уралавиаспецтехнология», позже работал финансовым менеджером ООО «НПП Имплантер». В 1999 пришел на госслужбу: до 2004 года работал специалистом, заместителем начальника отдела в министерстве экономического развития и антимонопольной политики, затем возглавлял отдел прогнозирования развития промышленности в минэкономразвития и промышленности. Позже устроился в администрацию президента республики: работал специалистом и начальником отдела прогнозирования социально-экономического развития, завотделом экономической экспертизы и анализа. В 2010 году возглавил госкомитет по размещению госзаказов, в 2015 году — минэкономразвитие.

Ирина Самойлова