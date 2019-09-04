В Нижнем Новгороде построят два круизных центра за 14 млрд рублей Один расположится на Волге, другой – на Оке.

Согласно подготовленному Ростуризмом проекту, часть средств будет направлена на реконструкцию причалов, береговых укреплений и закупку дебаркадеров.



Согласно подготовленному Ростуризмом проекту, часть средств будет направлена на реконструкцию причалов, береговых укреплений и закупку дебаркадеров. В цену проекта заложены также средства на модернизацию круизного и речного флота. Планируется закупить в лизинг теплоходы-колесники типа «Золотое кольцо», «Сура» и лайнеры PV-300.

Речные экскурсии будут проводить на судах на подводных крыльях «Валдай 45Р».

Всего проект Ростуризма предусматривает создание инфраструктуры в 14 круизных центрах. Сейчас круизные суда могут швартоваться только в пяти из них.