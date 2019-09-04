ООН: Великобритания, США и Франция могут быть причастны к военным преступлениям в Йемене

По мнению Группы международных и региональных экспертов по Йемену при ООН, страны, которые «оказывают помощь посредством консультаций, передачи разведданных, обучения, материально-технической поддержки и/или поставок оружия» участникам коалиции во главе с Саудовской Аравией, ведущей боевые действия против повстанцев в Йемене, могут быть тем самым причастны к военным преступлениям. В числе таких стран эксперты группы называют США, Великобританию, Францию и Иран. Это мнение приводится в докладе группы (.pdf), представленному ею ООН после двух лет работы по сбору данных в Йемене.

Эксперты отмечают, что Франция, США и Великобритания продают оружие войскам коалиции во главе с Саудовской Аравией в нарушение международного закона о торговле оружием, а коалиция наносит масштабные воздушные удары по гражданским объектам, блокирует поставки продовольствия в Йемен, тем самым сознательно допуская голодную смерть мирных граждан. «Продолжающиеся удары по гражданским объектам, таким как больницы, системы водоснабжения, перевозка продовольствия, фермы и рынки, а также использование таких приемов, как блокада и осада, ограничивающим доступ гуманитарных организаций… крайне обострили и без того тяжелую гуманитарную ситуацию»,— говорится в докладе.

По данным ООН, в ходе конфликта в Йемене уже погибли почти 7300 мирных граждан, из них 2000 детей, более 11600 мирных граждан получили ранения. Авторы доклада подчеркивают, что преступления в отношении мирного населения и грубые нарушения прав человека, допускаемые всеми сторонами конфликта — как повстанцами, так и правительственными войсками и войсками коалиции, должны быть немедленно расследованы, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Вместе с докладом эксперты направили в ООН «в конфиденциальном порядке» также список лиц из числа военных и политических руководителей, которые могут нести ответственность за правонарушения и возможные преступления в Йемене.

Алена Миклашевская