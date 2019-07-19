В 2019 году за счет внебюджетных средств в Петербурге построят 22 социальных объекта

В текущем году в Петербурге за счет внебюджетных средств запланировано строительство 22 объектов социальной инфраструктуры по заключенным соглашениям с инвесторами. В настоящий момент 10 таких объектов уже сдано. Об этом заявил зампредседателя городского комитета по строительству Евгений Барановский, сообщает пресс-служба Смольного.

На 2020 год за счет инвесторов планируется построить еще 23 соцобъекта, включая две школы, 15 детских садов, три кабинета врача и еще столько же объектов иного назначения, отметил господин Барановский.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на новые социальные объекты Петербургу могут выделить федеральные средства в размере более 10 млрд рублей. Проработать этот вопрос Минфину поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.