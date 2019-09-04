Сестре бывшего вице-мэра Уфы запрещен выезд за рубеж

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом и ввел процедуру реализации имущества в отношении предпринимательницы Елены Горской — сестры бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. Решение принято 2 сентября. Финансовым управляющим утвержден член СРО «Содействие» Вячеслав Шалыгин. Госпоже Горской также ограничен выезд за рубеж до окончания процедуры.

Инициатором банкротства была сама предпринимательница. В заявлении она указала, что имеет задолженность перед кредиторами в размере 1,86 млн руб. В числе кредиторов, следует из данных суда, компании «Стройизоляция», «Сатурн строймаркет Башкирия», Сбербанк и ИФНС №40.

Из трех возможных вариантов процедуры — реструктуризация задолженности, мировое соглашение, реализация имущества, должница настояла на последнем, сославшись на то, что не имеет достаточного дохода для выплаты долгов. В материалах суда приводится справка о доходах, согласно которой Елена Горская в 2018 году зарабатывала в среднем по 13,3 тыс. руб. в месяц. Изучив материалы дела, суд сделал вывод о ее неплатежеспособности.

Елена Горская была учредителем и руководителем нескольких коммерческих компаний, в том числе строительной компании «Энергогазстрой», выступавшей подрядчиком первых магазинов сети «О’Кей» в Уфе. В сентябре 2018 года, по данным kartoteka.ru, компания была ликвидирована в результате банкротства. Госпожа Горская также вышла из участия в других предприятиях, где владела долей, например в ООО «Горки-сервис». Основная часть компаний с ее участием ликвидирована или находится в стадии ликвидации.

Влада Шипилова