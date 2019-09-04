Валерий Шанцев возглавил совет директоров центра по развитию беспилотников «Аэромакс»

Бывший глава Нижегородской области Валерий Шанцев (в 2005-2017 годах) возглавил совет директоров компании по развитию гражданских беспилотных проектов «Аэромакс» (Москва, входит в группу АФК «Система» – инвестиционной компании Владимира Евтушенкова). Напомним, прежде экс-губернатор в 2018-2019 годах занимал должность генерального директора хоккейного клуба «Динамо».

Как сообщается на сайте «Аэромакс», компания сотрудничала с ПАО «Газпром Нефть», Segezha Group, АО «Лидер-Инвест», «Башкирэнерго» и другими. Предприятие занимается проведением аэросъемок, созданием систем мониторинга, а для «Газпром Нефти» разработало проект беспилотной авиационной транспортной сети для перевозки грузов.

Напомним, Валерий Шанцев ушел с должности главы Нижегородской области 26 сентября. В тот же день президент РФ Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Анастасия Еремина