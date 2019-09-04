Краевые власти арендуют два самолета и вертолет для борьбы с лесными пожарами

Краевое минзакупок объявило электронный аукцион на оказание транспортных услуг по выполнению авиационных работ по охране лесов от пожаров. Как указано в техническом задании, исполнитель должен предоставить два самолета с экипажами в девять человек на каждом и один вертолет с экипажем три человека.

Исполнитель должен обеспечивать постоянную готовность экипажей воздушных судов в режиме ожидания ежедневно в течение 8 часов в периоды средней, высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу по условиям погоды. В случае возникновения чрезвычайной ситуации исполнитель обязан обеспечить вылет воздушного судна в течение часа. Места базирования авиатехники — Гайны, Ныроб и Соликамск.

Срок оказания услуг — с мая по сентябрь в 2020 и 2021 годах. Максимальная стоимость контракта определена в 45,1 млн руб. Аукцион состоится 17 сентября.