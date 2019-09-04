Мэрия Уфы объявила торги на аренду 199 рекламных мест

Муниципальный оператор рекламы в Уфе — МКУ «Городская реклама» — назначил на 15 октября три аукциона на право аренды и эксплуатации 199 рекламных мест. Общая начальная цена права аренды всех мест составляет 73,75 млн руб. Договоры с арендатором будут заключаться на пять и 10 лет. Заявки принимаются до 2 октября.

В первом аукционе на торги выставлены 92 мест под установку билбордов и светодиодных экранов, объединенные в 11 лотов стоимостью от 1,56 млн до 7,4 млн руб. каждый. Общая начальная стоимость лотов — 52,71 млн руб., срок договоров – 10 лет. В каждом лоте – от одного до 13 мест. Самые дорогие – два рекламных места на дороге Уфа — аэропорт и на проспекте Октября. Самые дешевые – четыре рекламных места стоимостью 378,7 тыс. руб. на улице Гвардейской.

Во втором аукционе продаются три лота из 79 рекламных мест общей стоимостью 6,29 млн руб. Стоимость каждого лота – от 71,8 до 81,8 тыс. руб. В лоты объединены рекламные тумбы со сроком аренды пять лет.

На третьем аукционе в два лота общей стоимостью 14,75 млн руб. объединены 28 мест для размещения рекламных щитов. Стоимость каждого места со сроком аренды 10 лет варьируется от 457,6 тыс. до 661,5 тыс. руб.

Торги пройдут на повышение цены.

Майя Иванова