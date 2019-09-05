05 сентября, четверг
Войти в профиль
Екатеринбург. Урал

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Урал насытился машинами

Наблюдается спад продаж автомобилей в Свердловской области

Коммерсантъ (Екатеринбург) от

Авторынок Свердловской области за семь месяцев 2019 года показал спад продаж на 3,2%. При этом лучше всего себя чувствует Lada. По мнению участников рынка, причина падения спроса в том, что жители Урала достаточно обеспечены автомобилями. По прогнозам экспертов, глобальных изменений на рынке в ближайшее время не произойдет.


О спаде продаж автомобилей говорится в отчете аналитического агентства «Автостат». По его данным, за семь месяцев в регионе продали 27,3 тыс. машин, за аналогичный период прошлого года — 28,1 тыс. (разница 3,2%). В России, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), динамика продаж в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года сократилась на 2,4% (на 3,4 тыс.) и составила 139,9 тыс. Заместитель председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер считает, что в целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся.

По данным «Автостата», лидером рынка в Свердловской области остается Lada: продано 7,8 тыс. машин (рост по сравнению с 2018 годом 11,9%). Топ-10 лидеров поменялся в сравнении с прошлым годом. Второе место раньше было у KIA, сейчас у Renault.

Положительная динамика в топ-10 наблюдается у Renault (рост на 2,4% — с 3,2 тыс. до 3,3 тыс. автомобилей), Toyota (на 4,7% — с 1,9 тыс. до 2 тыс.), koda (19,2% — с 1,2 тыс. до 1,4 тыс.), Mitsubishi (10,7% — с 375 до 415) и BMW (34,4% — с 305 до 410).

Самыми популярными моделями стали Lada Granta (рост 43,1%) и Lada Vesta (рост 33,9%). В прошлом году Lada Granta занимала третье место. В пятерку популярных моделей также вошли KIA Rio, Hyundai Creta и Renault Logan. Модель Renault Logan показала наибольший рост, с десятого места рейтинга поднялась на пятое.

Коммерческий директор ГК «Автоплюс» Сергей Морковин называет причиной снижения продаж в Екатеринбурге высокую обеспеченность домохозяйств автомобилями и увеличение срока владения. «Среднестатистический пробег машины жителя Екатеринбурга в год —10 тыс. км, соответственно автомобиль возрастом пять лет пробежал всего 50 тыс. км. С ним ничего не случилось, он такой же хороший и красивый»,— пояснил господин Морковин. По его словам, до 40% покупателей пользуются услугами trade-in (замена старого автомобиля на новый). Господин Морковин считает, что глобальных изменений на авторынке не произойдет. «Если он чуть-чуть поднялся, значит завтра упадет. Если сегодня упал, то завтра будет рост. Это уже сложившийся объем рынка, который составляет 10% от населения России»,— считает он.

В Екатеринбурге, в частности, расположено шесть дилерских центров Lada, шесть Hyundai, пять KIA, четыре Volkswagen, четыре Toyota, четыре Mercedes, три Renault, три Nissan, три Mitsubishi, два Mazda, два BMW, два koda.

Елена Горшкова


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложения

Партнерский проект

Инструменты для бизнеса

Профиль пользователя