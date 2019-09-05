Урал насытился машинами

Авторынок Свердловской области за семь месяцев 2019 года показал спад продаж на 3,2%. При этом лучше всего себя чувствует Lada. По мнению участников рынка, причина падения спроса в том, что жители Урала достаточно обеспечены автомобилями. По прогнозам экспертов, глобальных изменений на рынке в ближайшее время не произойдет.



О спаде продаж автомобилей говорится в отчете аналитического агентства «Автостат». По его данным, за семь месяцев в регионе продали 27,3 тыс. машин, за аналогичный период прошлого года — 28,1 тыс. (разница 3,2%). В России, по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), динамика продаж в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года сократилась на 2,4% (на 3,4 тыс.) и составила 139,9 тыс. Заместитель председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер считает, что в целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся.

По данным «Автостата», лидером рынка в Свердловской области остается Lada: продано 7,8 тыс. машин (рост по сравнению с 2018 годом 11,9%). Топ-10 лидеров поменялся в сравнении с прошлым годом. Второе место раньше было у KIA, сейчас у Renault.

Положительная динамика в топ-10 наблюдается у Renault (рост на 2,4% — с 3,2 тыс. до 3,3 тыс. автомобилей), Toyota (на 4,7% — с 1,9 тыс. до 2 тыс.), koda (19,2% — с 1,2 тыс. до 1,4 тыс.), Mitsubishi (10,7% — с 375 до 415) и BMW (34,4% — с 305 до 410).



Самыми популярными моделями стали Lada Granta (рост 43,1%) и Lada Vesta (рост 33,9%). В прошлом году Lada Granta занимала третье место. В пятерку популярных моделей также вошли KIA Rio, Hyundai Creta и Renault Logan. Модель Renault Logan показала наибольший рост, с десятого места рейтинга поднялась на пятое.

Коммерческий директор ГК «Автоплюс» Сергей Морковин называет причиной снижения продаж в Екатеринбурге высокую обеспеченность домохозяйств автомобилями и увеличение срока владения. «Среднестатистический пробег машины жителя Екатеринбурга в год —10 тыс. км, соответственно автомобиль возрастом пять лет пробежал всего 50 тыс. км. С ним ничего не случилось, он такой же хороший и красивый»,— пояснил господин Морковин. По его словам, до 40% покупателей пользуются услугами trade-in (замена старого автомобиля на новый). Господин Морковин считает, что глобальных изменений на авторынке не произойдет. «Если он чуть-чуть поднялся, значит завтра упадет. Если сегодня упал, то завтра будет рост. Это уже сложившийся объем рынка, который составляет 10% от населения России»,— считает он.

В Екатеринбурге, в частности, расположено шесть дилерских центров Lada, шесть Hyundai, пять KIA, четыре Volkswagen, четыре Toyota, четыре Mercedes, три Renault, три Nissan, три Mitsubishi, два Mazda, два BMW, два koda.

Елена Горшкова