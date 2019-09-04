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Вена возглавила рейтинг самых удобных для жизни городов

Самым удобным для жизни городом мира остается Вена. Это следует из нового рейтинга The Global Liveability Report, ежегодно составляемого исследовательской компанией Economist Intelligence Unit (EIU) с учетом таких показателей, как доступность и качество медицинского обслуживания, уровня культуры и образования, комфортности климата, уровня преступности, качества транспортной инфраструктуры и т. п.

Интересно, что топ-10 рейтинга с прошлого года также не изменился, лишь в первой пятерке некоторые города поменялись местами.

  1. Вена
  2. Мельбурн
  3. Сидней (5-е место в 2018 году)
  4. Осака (3)
  5. Калгари (4)
  6. Ванкувер
  7. Торонто
  8. Токио
  9. Копенгаген
  10. Аделаида

Самыми неудобными для жизни из 140 городов мира признаны Каракас (131-е место), Алжир, Дуала, Хараре, Порт-Морсби, Карачи, Триполи, Дакка, Лагос и Дамаск (140-е место).

Москва с прошлого года сохранила за собой 68-е место, но вошла в пятерку городов, которые за последние пять лет значительно улучшили свои показатели (из 100 возможных баллов у Москвы 80, за пять лет рост составил 4,9%). Кроме Москвы в эту пятерку вошли Белград (77-е место), Ханой (107-е место), Киев (117-е место) и Абиджан (123-е место). Среди тех городов, где ситуация за пять лет больше всего ухудшилась,— Детройт, Асунсьон, Тунис, Каракас и Триполи.

Алена Миклашевская


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