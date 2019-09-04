Работников мэрии Белгорода обязали оперативно сообщать о предложениях взятки

Мэр Белгорода Юрий Галдун обязал подчиненных в двухдневный срок уведомлять работодателя, то есть саму мэрию, «о фактах склонения муниципального служащего к совершению коррупционных преступлений». Об этом говорится в опубликованном распоряжении за подписью градоначальника.

В течение двух рабочих дней работник мэрии должен сообщить о предложении взятки лично в письменной форме, указав свои личные данные, детали инцидента и сущность правонарушения. Если это произошло в командировке или не на работе, то крайним сроком для сообщения о коррупционном предложении является первый рабочий день после выхода сотрудника на службу.

В распоряжении сказано, что невыполнение этих требований грозит чиновникам увольнением и привлечением к ответственности.

Ранее в мэрии Белгорода установили «кодекс профессиональной этики» для сотрудников, регламентирующий в числе прочего поведение муниципальных служащих в публичном пространстве. Теперь сотрудникам мэрии грозит дисциплинарная ответственность и «моральное осуждение» за открытую критическую оценку действий своего руководства, включая лайки в соцсетях.

Подробнее об этих запретах — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников