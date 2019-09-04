Японская Mirai вложит 2,5 млрд рублей в производство в Татарстане приборов экспресс-диагностики гриппа

Японская компания К.К. Mirai Genomics в 2020 году начнет под Казанью производство систем автоматической диагностики вирусов гриппа Lifering, предназначенных для медицинских учреждений. Инвестиции составят 2,5 млрд руб.

Соглашение об этом в среду подписали исполнительный директор компании Хирашиба Цуоши и Рустэм Магдеев, председатель совета директоров казанского ООО «Фарммедполис РТ», создающего медицинский промпарк на территории международного выставочного комплекса «Казань экспо».

Как сообщил «Ъ-Казань» генеральный директор ООО Альберт Гайфуллин, в ближайшее время Mirai планирует зарегистрировать в Казани «дочку», которая станет резидентом промпарка и развернет здесь производство. Ожидается, что инвестиции окупятся за четыре года

По словам господина Гайфуллина, локализация достигнет 90%. Предприятие будет производить аппараты системы автоматической диагностики – анализаторы и приборы пробоподготовки, а также расходные материалы к ним – диагностические чипы. В 2020 году мощность завода составит 1 млн чипов, через пять лет она будет увеличена до 20 млн чипов в год.

Система позволяет в автоматическом режиме по мазку из носоглотки пациента за 10-30 минут определить штамм вируса гриппа А или В, которым он заражен.

Господин Гайфуллин отметил, что приборы планируется поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт. Предполагается, что их внедрение в систему здравоохранения уже на первом этапе позволит снизить смертность от гриппа в Татарстане на 200-400 человек. Положительный экономический эффект для Татарстана оценивается на сумму более 1,4 млрд руб. в год.

К.К. Mirai Genomics основана в 2007 году компанией K.K. Dnaform.Обладает защищенными в США, Европе и Японии патентами на технологию диагностики инфекций.

Ольга Кудрина "Ъ-Казань"