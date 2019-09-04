В Краснодаре экс-судья осужден за вымогательство взятки

Прикубанский суд Краснодара признал Владимира Видинеева, бывшего судью Северского районного суда, виновным в покушении на крупное мошенничество. Его приговорили к двум годам четырем месяцам лишения свободы, сообщили “Ъ” в суде. Видинеев, имевший на момент совершения преступления статус судьи в отставке, в 2014 году предложил местному предпринимателю решить вопрос о закрытии уголовного дела за незаконное вознаграждение в сумме 6 млн руб.

Уголовное дело в отношении экс-судьи было возбуждено в январе 2016 года председателем Следственного комитета России (СКР) Александром Бастрыкиным. По данным Следственного управления СКР по краю, в 2014 году полиция возбудила дело в отношении местного жителя по статье «незаконное образование юридического лица». Предприниматель обратился за юридической помощью к Владимиру Видинееву, который сообщил, что может способствовать прекращению уголовного преследования за вознаграждение. При передаче денег в июне 2014 года в Краснодаре судья в отставке был задержан.

В ходе следствия и суда Видинеев не признал свою вину и пояснил, что действительно оказывал юридические услуги предпринимателю и договорился с ним об оплате. Часть средств экс-судья планировал оставить себе, а на основную сумму планировал привлечь для защиты предпринимателя статусных адвокатов из Москвы. Однако, по данным защиты, действия экс-судьи потерпевшим были истолкованы ошибочно.

Анна Перова, Краснодар