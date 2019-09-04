В 1/16 финала Кубка воронежский «Факел» сыграет с «Арсеналом» из Тулы, а «Тамбов» с «Томью»

В прямом эфире телеканала «Матч!» прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу сезона 2019/2020. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступают команды Премьер-лиги (РПЛ). В итоге стало известно, что воронежский «Факел», не совсем удачно выступающий в Футбольной национальной лиги (ФНЛ), встретится с тульским «Арсеналом», одним из сегодняшних лидеров РПЛ. На той же стадии ФК «Тамбов», находящийся внизу турнирной таблице Премьер-лиги, встретится с «Томью», пока успешно выступающей в ФНЛ. Матчи 1/16 финала пройдут на полях младших по рангу соперников 25 и 26 сентября (точные даты определят позднее).

О том, где в Черноземье играют бывшие сборники, в материале ''Ъ-Черноземье'' «На Привокзальную футбол отправился».

Владимир Зоркий