В Ставрополе директора компании осудили за неуплату 23,5 млн рублей НДС

Промышленный суд Ставрополя признал директора ООО «Агро-Союз» виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорил его к двум годам условно (ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Суд установил, что директор предприятия с 1 июля 2014-го по 25 марта 2016 года умышленно не заплатил в бюджет налог на добавленную стоимость на сумму 23,522 млн руб. По данным сайта kartoteka.ru, предприятием в этот период руководил Михаил Мироненко. Прокуратура также подала к подсудимому иск о возмещении причиненного ущерба. Суд удовлетворил это заявление в полном объеме.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Агро-Союз» было учреждено в августе 2013 года с основным видом деятельности «деятельность агентов по оптовой торговле зерном». В 2019 году компанию исключили из ЕГРЮЛ по инициативе налоговых органов.

Дарья Голякова