«Мосстройтранс» вложит более 5 млрд рублей инвестиций в Забайкальский край

«Мосстройтранс» до конца 2028 года вложит в Забайкальский край более 5 млрд руб. инвестиций, сообщило правительство региона. Соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума.

«Соглашение предполагает вложение более 5 млрд руб. инвестиций в проекты на территории региона, а также направление 300 млн руб. в социальную сферу»,— говорится в сообщении. Соглашение заключено до конца 2028 года.

Правительство добавило, что «Мосстройтранс» обеспечит реализацию в Забайкалье нескольких инвестиционных проектов, в том числе по разработке Кутинского и Урейского месторождений угля. «К 2022 году благодаря этому будет создано порядка 600 новых рабочих мест»,— говорится в сообщении.