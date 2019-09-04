«Быть успешными — значит быть эффективными»

ЛУКОЙЛ может реализовать на площадке нефтеперерабатывающего завода в Перми инвестпроекты стоимостью несколько миллиардов долларов. Об этих планах, а также взаимоотношениях предприятия с энергетиками и конкуренции в нефтеперерабатывающей отрасли „Ъ-Прикамье“ рассказал генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Сергей Андронов.

— Сергей Михайлович, расскажите о производственных и финансовых итогах предприятия в 2018 году. Предыдущий, 2017 год стал очень успешным для завода. Что можете сказать про прошлый?

— Да, 2018 год стал для нашего предприятия рекордным по финансово-экономическим показателям. Продолжилась положительная динамика 2017-го, и в основном за счет успешной реализации «дорожной карты» по повышению эффективности. Мы сконцентрировались на том, чтобы максимально увеличить объемы производимой продукции и улучшить основные технико-экономические показатели. Для любого из нефтеперерабатывающих заводов ключевые из них — это глубина переработки, сумма светлых нефтепродуктов, а также удельные затраты на тонну переработки. Могу сказать, что в этом плане 2018 год был суперуспешным. Мы достигли рекордной глубины переработки за всю историю предприятия — 99%. Сумма светлых нефтепродуктов составляет почти 70%, затраты на переработку на 15% ниже плановых. Все это привело к тому, что наши финансово-экономические показатели — лучшие за время существования завода.

Приведу несколько цифр: выручка «Пермнефтеоргсинтеза» от реализации товаров и услуг в 2016 году составляла 242 млрд руб., в 2017-м — почти 295 млрд руб., а по итогам прошлого года — уже более 388 млрд руб. Сегодня мы смело можем сказать, что доля предприятия в экономике Пермского края уверенно стремится к показателю 20%.

Пермский НПЗ в прошлом году перечислил в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды более 22 млрд руб. налоговых платежей, таможенных пошлин и страховых взносов. Основная доля налоговых платежей приходится на уплату акцизов на нефтепродукты.

— Если говорить о финансовых показателях, то в чем секрет успеха? Рост спроса на рынке или технологичность производства?

— Если брать такие показатели, как EBITDA и чистая прибыль, то в первую очередь помогла наша технологичность. Мы смогли сделать настоящие прорывы по глубине переработки, по отборам светлых нефтепродуктов. Глубина переработки на нашем заводе — лучшая в России, фактически у нас безмазутное производство. Важную роль сыграл рост объемов сырья, в результате завод вышел на абсолютный технологический максимум. В прошлом году было переработано 14,7 млн т углеводородов.

— Говорят, пермский НПЗ можно назвать наиболее современным заводом ЛУКОЙЛа в России. Вообще, есть ли негласное соперничество среди нефтеперерабатывающих заводов в Группе «ЛУКОЙЛ»?

— В России ЛУКОЙЛ владеет крупными, модернизированными НПЗ: в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ухте, плюс рядом других активов, в том числе за рубежом. Есть ли среди них конкуренция? Поверьте, каждый директор любого российского НПЗ занимается бенчмаркингом, то есть сравнивает свой завод как с коллегами внутри группы, так и в целом с предприятиями отрасли. Это позволяет нам четко понимать наши сильные и слабые стороны. С одной стороны, мы конкурируем с другими предприятиями Группы в части эффективности. С другой — эта конкуренция носит здоровый характер, мы обмениваемся лучшими производственными и управленческими практиками, и это позволяет нам продвигаться вперед быстрее наших конкурентов.

А производство у нас действительно самое современное. В свое время ПНОС одним из первых разработал комплексную стратегию развития предприятия. Эта стратегия успешно реализовывалась еще в 90-х годах прошлого века, поэтому мы и модернизацию производства завершили одними из первых. Большинство в отрасли занялись этим процессом гораздо позже. Но модернизация — это непрерывный процесс. Сейчас огромное внимание уделяется автоматизации, цифровизации производства. Большинство объектов на предприятии оснащены системами улучшенного управления. То есть если раньше компьютером на производстве управлял человек, то сейчас специальное программное обеспечение без вмешательства персонала выстраивает производственный процесс оптимально, например с точки зрения энергоэффективности, отборов целевых фракций и так далее.

В то же время по уровню производительности труда мы пока несколько уступаем промышленности стран Западной Европы. Но мы не стремимся повышать производительность путем сокращения персонала, мы стараемся развивать производственные мощности в рамках существующей численности. Мы ставим цель — обеспечивать рост производительности не менее 5% ежегодно, и в последние два года достигаем ее. Это удается за счет автоматизации процессов и соответствующей подготовки персонала: осваиваются смежные профессии, новые программные продукты. При этом большое внимание мы уделяем таким вопросам, как микроклимат в коллективе, условия труда. Наш коллективный договор в прошлом году признан лучшим в России.

ПНОС — это хорошо сбалансированный завод. При этом мы прорабатываем возможности реализации двух крупных проектов: один в области нефтехимии, другой — в области каталитического крекинга. Окончательного решения пока не принято.

— А когда станет понятно, будут они реализованы или нет?

— По одному из них мы планируем выйти на какое-то решение к концу следующего года. Нам нужно подготовиться, понять, куда движется как наш рынок, так и мировая экономика в целом, в том числе и с точки зрения развития альтернативных видов топлива. Через пару лет тенденции будут прослеживаться лучше.

— Как происходит процедура утверждения инвестпроектов?

— В компании «ЛУКОЙЛ» есть инвестиционный комитет, который рассматривает заявки предприятий. Каждый проект оценивается по критериям эффективности. Сегодня быть успешными — значит быть эффективными.

— А какие инвестпроекты реализуются на предприятии в данный момент?

— Сейчас мы ведем строительство блока гликолевой осушки на территории газоперерабатывающего производства, а также строим эстакаду тактового налива. Появление эстакады позволит сделать производство еще более экологичным и расширит наши логистические возможности. Первый этап подготовки площадки уже начался. Объявлен тендер на следующий этап — выполнение строительно-монтажных работ «под ключ». Сдать объект в эксплуатацию мы планируем в 2021 году.

— Сравнительно недавно ПНОС обзавелся собственной энергогенерацией. Планируете ли расширять это направление? Как складываются взаимоотношения с пермскими энергетиками? Продолжает ли завод резервироваться за счет внешних источников?

— Прежде всего, я очень доволен, что этот проект был реализован. Он стал настоящим прорывом с точки зрения повышения экономической эффективности и снижения затрат на энергоресурсы. Никаких проблем с «Т Плюс» у нас нет, они наши парт­неры, а не конкуренты. Я надеюсь, что там думают так же. У нас есть с ними договор, мы полностью покрываем затраты на содержание резервных линий. Планов по расширению генерации пока нет. Наш энергоблок полностью обеспечивает потребности производства электричеством и паром. Заниматься ее развитием с целью реализации энергоресурсов для внешних потребителей — это, согласитесь, не наш профиль. Но если мы примем решение о строительстве новых производств, реализации крупных инвестпроектов, о которых я говорил выше, то будем вынуждены искать источники энергоснабжения для их обеспечения.

— А есть ли планы и техническая возможность вообще отказаться от услуг «Т Плюс»?

— Планов отказа от резервирования со стороны «Т Плюс» у нас нет. Прежде всего, это вопрос безопасности. Например, во время проведения на нашем энергоблоке капитального ремонта, техобслуживания нам потребуется запитаться от резерва. В зимний период для производства критически важно своевременное обеспечение паром. Не скрою, бывали ситуации, когда серьезные просадки напряжения во внешних сетях сказывались на стабильности работы нашего энергоблока. Мы перенастроили автоматику и надеемся, что этого не произойдет, но если такое случится, то опять же должен быть резерв. Договор с «Т Плюс» дорого обходится нам, но, повторюсь, безопасность — прежде всего.

— Какова сейчас география поставок продукции ПНОС? Как сказываются на состоянии предприятия регуляторные меры правительства, касающиеся цен на топливо?

— Основной рынок — это Российская Федерация, фактически мы поставляем продукцию во все регионы нашей страны. Все помнят, что в прошлом году в стране были определенные перебои с топливом, тогда мы увеличили поставки на внутренний рынок, чтобы покрыть спрос. В результате объем экспорта в прошлом году оказался ниже, чем в 2017-м. Мы работаем в интересах клиентов: если на внутреннем рынке есть спрос, то мы обеспечим бесперебойные поставки продукции. А решения правительства и органов власти в целом я не привык комментировать. Есть определенные правила игры, и мы их придерживаемся. Да, иногда из-за этого ситуация осложняется, но мы стараемся найти компенсирующее мероприятие повышением нашей внутренней эффективности. Этот ресурс позволяет нам уверенно стоять на ногах.

— В прошлом году предприятие по просьбе краевых властей во­зобновило производство битума для пермских дорожников. Как развивается этот проект?

— К сожалению, объемы оказались ниже, чем мы планировали, сейчас это направление для нас не очень интересно. Тем более завод обладает технологиями глубокой переработки нефти, которые позволяют производить из сырья для битума высокорентабельные продукты, например бензин или дизельное топливо. Это интересней и для ЛУКОЙЛа, и для государства: если мы производим «дорогие» продукты, то платим с них больше налогов.

При этом на рынке достаточно производителей, у которых нет таких технологий и возможностей, как у нас. Они могут выпускать либо маловостребованный сегодня топочный мазут, либо битум. Что они с удовольствием и делают.

Вообще потребность Пермского края в битуме ЛУКОЙЛ может обеспечить в необходимом количестве из Нижнего Новгорода.

— Вы несколько раз упомянули об экологической составляющей. Каковы затраты предприятия на проекты, связанные с экологией?

— Экология и природоохранные мероприятия — это примерно 10% от общего объема инвестиций. Стоит понимать, что любой проект по модернизации производства имеет свою экологическую составляющую. Например, замена технологических печей на современные, с одной стороны, снижает потребление предприятием жидкого топлива, а с другой — сокращает эмиссии в атмосферу. Экологичность производства вырастет, как я уже говорил, и с введением в эксплуатацию новой эстакады тактового налива. Также для этого мы оснащаем наши резервуары специальными поддонами, проводим мероприятия по улучшению качества сточных вод. Сейчас они соответствуют и современным, и перспективным требованиям, которые предъявляются законодательством и надзорными органами.

Добавлю, что в этом году начинают действовать нормы ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно которым каждое юрлицо или предприниматель, воздействующие на окружающую среду, должны получать комплексное экологическое разрешение. Для НПЗ это означает соответствие самым высоким требованиям как по экологичности производства, так и по энергоэффективности. Иначе работать будет просто невозможно. И мы проводим всю необходимую подготовительную работу для этого.

Интервью взял Максим Стругов