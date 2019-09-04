Минздрав Башкирии расширит круг врачей — получателей доплаты за приход в госмедицину

Министерство здравоохранения Башкирии предложило увеличить круг врачебных специальностей, обладатели которых получат от властей 1 млн руб. за трудоустройство в государственную больницу или поликлинику. В апреле минздрав утвердил такое поощрение для врачей восьми специальностей — акушеров и гинекологов, анестезиологов, реаниматологов, неонатологов, онкологов, сосудистых хирургов, урологов, кардиологов и специалистов рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения.

Теперь, как следует из проекта постановления, опубликованного на сайте минздрава, к перечню предлагается добавить детских хирургов, неврологов, врачей скорой помощи, ЛОР-врачей и эндокринологов.

В июне минздрав сообщал, что бюджет выделил на стимулирование прихода врачей в госклиники 250 млн руб. Единовременная выплата 1 млн руб. предусмотрена для определенных категорий врачей, которые согласятся проработать в госклинике не менее пяти лет. В апреле дефицит врачей в госмедицине Башкирии оценивался в 1150 человек. До октября минздрав обещал уменьшить дефицит на 800 специалистов, половину из которых составят выпускники вузов.

Ирина Самойлова