Российские аграрии потеряли 9,5 млрд рублей из-за различных ЧС

Ущерб российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году составил 9,5 млрд руб., сообщил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов. Аграрии Забайкальского края понесли значительные убытки в результате пожаров.

«У нас 15 регионов Российской Федерации в текущем году были подвержены разным видам чрезвычайных ситуаций, это заморозки, засухи, наводнения и прочее. Общая сумма ущерба аграриев в текущем году составляет 9,5 млрд руб.»,— сказал господин Хатуов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума-2019. Господин Хатуов добавил, что сельхозпроизводители Забайкальского края получили полную компенсацию в размере 850 млн руб. на восстановление утраченного имущества и инфраструктуры.

«По специальному графику в активной стадии завершение восстановления. Как и было заявлено, к 15 октября в Забайкальском крае все работы должны быть завершены. Это на контроле у руководства министерства, у министра. Конечно же, Иркутск. Финансирование в два транша. На сегодняшний день сумма, полученная регионом,— 454 млн руб.»,— подчеркнул первый замминистра.

Напомним, летом нынешнего года в Иркутской области произошли две волны паводка, в результате которых в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб. Погибли 25 человек. В свой второй приезд в Тулун президент России Владимир Путин назвал работу по ликвидации последствий ЧС неудовлетворительной. Президент был в Тулуне трижды за два месяца.

Как можно было минимизировать последствия наводнений, читайте в публикации “Ъ” «Идеальное наводнение».