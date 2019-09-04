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Санкт-Петербург включили в антирейтинг городов с самой загрязненной почвой

Минприроды назвало 22 российских города с самым загрязненным воздухом и почвами. Доклад о состоянии и охране окружающей среды в РФ опубликован на сайте министерства.

Как следует из документа, больше половины городов ( 57%) в наиболее загрязненным воздухом расположены на территории Сибирского федерального округа. Антирейтинг возглавляет Абакан, за ним следуют Ангарск, Барнаул, Иркутск и Красноярск. В них проживают в общей сложности 5,1 млн человек.

Петербург попал в перечень городов с самыми загрязненными почвами вместе с городами Приморского края и Новгородской и Мурманской областями. В этих регионах уровень загрязнения почв более чем в три раза выше среднего по стране.

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