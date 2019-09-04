Губернатор Новосибирской области принял отставку министра культуры

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уволил министра культуры Игоря Решетникова в связи с прекращением полномочий по собственном желанию. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил глава департамента информационной политики регионального правительства Сергей Нешумов.

Господин Травников подписал распоряжение об освобождении Игоря Решетникова от замещаемой должности. «Его последний рабочий день был 3 сентября»,— сказал Сергей Нешумов, отметив, что исполнение обязанностей главы министерства возложено с 4 сентября на заместителя министра культуры Юрия Зимнякова.

Таким образом, отставка господина Решетникова стала третьей кадровой перестановкой в правительстве Новосибирской области в 2019 году. В июне покинула свою должность министр экономического развития региона Ольга Молчанова, в том же месяце экс-глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов был назначен вице-губернатором по вопросам развития сельских территорий вместо Станислава Тишурова.

Как писал “Ъ”, накануне министр культуры Новосибирской область Игорь Решетников написал заявление об отставке по собственному желанию. Чиновник возглавил министерство в январе 2016 года при предыдущем губернаторе Владимире Городецком, сменив на посту министра Василия Кузина. За три с половиной года работы господин Решетников запомнился несколькими громкими кадровыми скандалами.

Подробнее о деятельности министра читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Культурное прощание»

Илья Галагуз