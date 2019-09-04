Деньги загнали не в те ворота Дирекция по подготовке и проведению ЧМ2018 в Самаре неэффективно использовала более 10 млн рублей

Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению ЧМ2018 неэффективно использовала бюджетные средства на сумму 10,3 млн руб. Деньги потрачены на создание проектной документации, которая не использовалась. Еще 2,8 млн руб. неэффективно потрачены на оплату выполненных с опозданием работ по оформлению двух монументальных фресок в рамках проекта «Истории чемпионов» в Самаре. Депутаты губернской думы отмечают, что результаты проверки Счетной палаты обычно не приводят ни к каким последствиям для нарушителей и считают, что нужно ввести принцип неотвратимости наказания.



АНО «Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» неэффективно использовало бюджетные средства в размере 10,3 млн руб. на разработку проектной документации, которая впоследствии не использовалась. Об этом сообщает Счетная палата Самаркой области.

Также неэффективно потрачены средства в размере 2,8 млн руб. на оплату несвоевременно выполненных работ по оформлению двух монументальных фресок в рамках проекта художественного оформления «Истории чемпионов» в Самаре. Фрески должны были установить до начала чемпионата. Кроме того, аудиторы установили, что дирекция по подготовке к ЧМ2018 выбрала фирму-организатора мероприятий (ивент-агентство) с нарушением требований федерального закона о подготовке и проведении в России футбольного первенства.

Также организация — поставщик ключевой инфраструктуры — привлекала субподрядчиков к организации и проведению фестиваля болельщиков без согласования с дирекцией. ООО «Сигма» утверждено поставщиком светодиодного экрана, который относится к ключевой инфраструктуре в нарушение руководства ФИФА. Тестирование светодиодного экрана в Китае на сумму 1,3 млн руб. провела организация, не являющаяся поставщиком ключевой инфраструктуры. Светодиодный экран на фестивале болельщиков не был одобрен ФИФА. «Перечисленные факты свидетельствуют о наличии рисков предъявления претензий ФИФА, срыва трансляций матчей на основном экране на фестивале болельщиков ЧМ2018 в Самаре»,— отмечают аудиторы.

Счетная палата выявила завышение стоимости оказанных услуг по производству и обслуживанию аэростатов на 3,4 млн руб. в рамках проекта «Модерн в облаках». Также у дирекции отсутствовала информация о местонахождении имущества стоимостью 7,5 млн руб., что «свидетельствует о рисках утраты имущества и нанесения ущерба бюджету области».

Результаты проверки направлены губернатору Самарской области и в губернскую думу

Получить комментарий от руководства дирекции не удалось — по всем рабочим номерам организации не отвечали на звонки. Правительство Самарской области на момент выхода номера в печать на запрос не ответило. Дозвониться до заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова, который курировал вопросы подготовки к ЧМ2018, не удалось.

Депутат Самарской губернской думы Александр Степанов отмечает необходимость введения принципа неотвратимости наказания для выявленных Счетной палатой нарушений. «Это лишь капля в море. Я уверен, что суммы там должны быть гораздо выше. Шокирует не количество денег, которые неправильно, неэффективно потрачены. Меня больше интересует, что дальше с этим отчетом будут делать. Я неоднократно задавал Счетной палате вопрос после проверок минэкономразвития особой экономической зоны в Тольятти, где были дикие растраты, по строительству птицефабрики в Обшаровке. Они передают это все в губернскую думу, в правоохранительные органы, администрацию, и дальше не было ни одного вопроса. Что после этого случилось? Ничего. Поэтому я специфически отношусь к последствиям работы Счетной палаты. В нашей стране одна из основных проблем — отсутствие неотвратимости наказания»,— отмечает Александр Степанов.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что привлечение чиновников за нарушения, признаки которых были выявлены Счетной палатой, возможно, но наличия признаков нарушения недостаточно. «Некоторые действия действительно могут повлечь административную ответственность. Административная ответственность может последовать для должностных лиц в связи с нарушением порядка определения поставщика услуг организации мероприятий (ивент-агентства). Какими-то фактами, не исключаю, могут заинтересоваться органы следствия или прокуратура. В первую очередь наибольший интерес для них представляют факты оплаты фактически не поставленных товаров и непредоставленных услуг»,— отмечает Дмитрий Горбунов.

Ани Айвазян