В Париже похитили граффити Бэнкси

Парижский Центр Помпиду сообщил, что граффити знаменитого художника Бэнкси, располагавшееся у въезда в подземную парковку центра, было похищено. Речь идет о граффити на обратной стороне дорожного знака.

«Мы с сожалением сообщаем, что сегодня ночью работа Бэнкси была похищена. Хотя данное произведение не было частью нашей коллекции, мы гордимся тем, что художник выбрал место рядом с нашим музеем для работы, отсылающей к событиям мая 1968 года»,— заявил Центр Помпиду.

Изображение крысы в маске, которая держит в лапах перочинный нож, появилось весной прошлого года, в 50-ю годовщину студенческих волнений в Париже. Полиция уже начала расследование и изучает записи с камер наблюдения, установленных поблизости.

Евгений Хвостик