«Долго "Сургутнефтегаз" так выделяться на общем фоне не сможет»

Акции «Сургетнефтегаза» стремительно дорожают третий день подряд, во вторник, 3 сентября, обыкновенные ценные бумаги росли больше, чем на 20%, а привилегированные в ходе торгов на Московской бирже — на 10%. Скачок цены произошел после создания компанией дочерней структуры «Рион», предназначенной для инвестирования в ценные бумаги. В причинах происходящего разбирался экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов.

— Акции «Сургутнефтегаза» на российском рынке одни из самых недооцененных. Там P/E, соотношение прибыли на акцию, чуть выше единицы. Это, наверное, минимальный уровень на российском рынке акций. Нерезиденты не очень любят эту бумагу, так как компания закрытая, но у нее есть один большой плюс — огромное количество валюты на депозитах.

Согласно последней отчетности, ее около $47 млрд, то есть, грубо говоря, у компании — приблизительно два золотовалютных резервных фонда Украины.





Естественно, курсовая ситуация, то есть если рубль начинает расти и укрепляться по отношению к американскому доллару, сказывается на прибыли «Сургутнефтегаза», и она уменьшается. Это как раз в последней отчетности и было. Если рубль снижается, то прибыль, помимо прибыли от основной деятельности, у «Сургутнефтегаза» бурно растет.

После отчетности стало известно, что «Сургутнефтегаз» создает некую компанию, которая будет заниматься инвестициями. Это удивило многих участников торгов, и вот после этого момента акции начали подрастать. В любом случае, если вы — консервативный спокойный инвестор, не любите рискованные активные спекуляции на рынке, то «Сургутнефтегаз» с дивидендной доходностью по привилегированным акциям выше 20% — это очень и очень привлекательная инвестиция. Пусть рубль упадет еще на 10% — имея доходность 20% в рублях, минус 10%, у вас остается 10% в валюте, если у вас основа валютная. При любом раскладе акции «Сургутнефтегаза» для инвесторов являются привлекательными.

Но на рынке появился слух, что они сами, создав такую инвестиционную компанию и инвестиционный фонд, решили инвестировать в свои собственные бумаги, такой скрытый buyback пошел. Но это неподтвержденная информация. Естественно, бумаги просто «улетели». Такая недооцененность, которая была буквально две недели назад, сейчас постепенно снимается, и даже на этих уровнях бумага привлекательна.

Здесь главный вопрос заключается в том, что сейчас общая конъюнктура на мировом рынке не очень благоприятная, и долго «Сургутнефтегаз» так выделяться на общем фоне не сможет. Если весь наш рынок снижается, акции не могут идти долгое время в противоходе, поэтому в какой-то момент они упадут. Но если вы, так сказать, долгосрочно-консервативный инвестор, то можете с любой руки, с любого поворота сразу входить и покупать акции «Сургутнефтегаза» — и обычные, и привилегированные. Но лучше, конечно, раз паровоз уже набрал большую скорость, уже в него не запрыгивать.