Экс-депутат гордумы построил отель в центре Перми

Бывший депутат гордумы Перми Игорь Кульпин завершил строительство гостиницы в центре Перми. Как сообщил „Ъ-Прикамье“ бизнесмен, пятиэтажное (плюс подвал) здание построено по ул. Пермской, 29. Ранее там находился двухэтажный особняк, где располагалось пермское отделение организации «Российский союз ветеранов Афганистана». По данным администрации Перми, площадь гостиницы должна была составить 2,2 тыс. кв. м.

Господин Кульпин сообщил, что в гостинце будет 30 номеров. Он планирует, что объект будет «трехзвездочным». Запустить отель девелопер собирается до конца года.

Напомним, бывшему депутату в Перми принадлежит сеть гостиниц, в которую входило четыре небольших апарт-отеля. Самый известный из них — гостиница в яхт-клубе «Фаворит».