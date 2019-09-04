Соборный момент

В Соликамске местное ООО «Торговые ряды» пытается взыскать с инспекции по охране объектов культурного наследия убытки в размере 6,953 млн руб. По мнению истца, они возникли из-за попадания принадлежащего ООО участка в зону защиты объектов культурного наследия Крестовоздвиженского и Троицкого соборов. Это привело к запрету строительства на участке. В итоге суд решил, что при покупке участка обществу необходимо было проявить должную осмотрительность. Эксперты считают, что апелляция, скорее всего, отменит решение, так как изначально использование участка для объектов общественно-делового значения разрешила администрация.



Арбитражный суд Пермского края рассмотрел необычный иск соликамской компании ООО «Торговые ряды» к Министерству финансов РФ, краевому минфину, министерству культуры и государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Истец пытается взыскать с ответчиков убытки в размере 6,953 млн руб. Как следует из документов суда, в 2014 году общество приобрело земельный участок площадью более 8 тыс. кв. м в Соликамске по ул. Всеобуча. На тот момент участок имел разрешенное использование для объектов общественно-делового значения. Позже, по утверждению истца, участок попал в защитную зону для объектов культурного наследия, которая была установлена министерством культуры Прикамья. Речь идет о защитной зоне культурных объектов «Крестовоздвиженский собор 1799 года» и «Троицкий собор с колокольней 1697, 1713 годов».

После этого, по версии ООО «Торговые ряды», выкупленный компанией участок лишился ряда полезных свойств, кроме того, на нем было запрещено строительство. Компания обратилась в оценочную организацию, которая подсчитала, что в результате попадания участка в защитную зону его стоимость снизилась на сумму исковых требований.

В ходе рассмотрения дела в чис­ле ответчиков суд оставил только госинспекцию по охране объектов культурного наследия. Остальные органы власти получили статус третьих лиц. Инспекция с исковыми требованиями не согласилась и настаивала на том, что ведомство никаких убытков ООО «Торговые ряды» не причинило.

В результате суд оснований для удовлетворения иска не нашел. Как указывается в решении, Крестовоз­движенский и Троицкий соборы были поставлены на учет в качестве памятников культуры еще в 1960 году. Границы защитных зон и порядок их установления регулируются ФЗ «Об объектах культурного наследия», в частности, статьей 34.1, которая появилась в 2016 году. Для памятников культуры в границах населенного пункта защитная зона устанавливается на расстоянии 100 м от его внешних границ, а для архитектурных ансамблей в 150 м. Если утвержденных границ у объекта нет, то защитная зона устанавливается на расстоянии 200 м.

Как указал суд, на момент приобретения истцом участка границы и зоны охраны объектов культурного наследия утверждены не были, поэтому их защитная зона тогда составляла 200 м от внешней стены памятника и полностью охватывала спорный земельный участок. Таким образом, права истца нарушены не были, поскольку ООО «Торговые ряды» купило участок с уже существующими обременениями. «Истец, приобретая спорный участок в непосредственной близости от объектов культурного наследия, в силу должной степени заботливости и осмотрительности был обязан предвидеть все возможные риски»,— говорится в решении.

Вердикт суда первой инстанции истец пытается обжаловать в апелляции. Из информации с сайта суда следует, что рассмотрение жалобы приостановлено. Суд назначил оценочную экспертизу рыночной стоимости участка на дату его приобретения и дату возникновения ограничений в 2016 году. Кроме того, суд решил рассматривать жалобу по правилам суда первой инстанции.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает, что апелляция удовлетворит иск о взыскании убытков «с вероятностью 80%». По его словам, обычно переход к рассмотрению дела по правилам первой инстанции (как в данном случае) делается с целью вынесения нового решения. «Если администрация вначале выдает разрешение на использование участка для размещения объектов общественно-делового значения, то контрагент не должен проводить собственный due diligence и определять, насколько администрация действует правомерно. Зачем тогда нужны государственные институты, существующие на бюджетные деньги, если за них нужно все перепроверять? Все недочеты государственных органов должны наказываться взысканием убытков. Иная позиция ставит под угрозу весь гражданский оборот»,— уверен эксперт.

Дмитрий Астахов