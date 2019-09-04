Кунгур берут в окружение

По данным „Ъ-Прикамье“, начались неформальные переговоры о возможном объединении Кунгура и Кунгурского района в общий муниципалитет. Главы территорий эту информацию официально не подтверждают. Однако не исключают преобразование поселений Кунгурского района в единый муниципальный округ, не включающий в себя Кунгур. Ранее краевые власти уже пытались стимулировать объединение, но столк­нулись с недовольством местных жителей и элит. Поэтому процесс был отложен на неопределенный срок. Эксперты считают, что успех повторной попытки будет зависеть от качества разъяснительной работы.

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, возобновились неформальные переговоры о возможном объединении Кунгура и Кунгурского района. По словам источника, знакомого с ситуацией, создание из них одного муниципалитета оправданно. «Кунгуру нужно развиваться, расширяться, а сейчас у города нет необходимой для этого территории»,— считает собеседник. Вместе с тем он отмечает, что переговоры «идут в спокойном режиме, без какой-либо спешки».

Собеседник, близкий к краевым властям, подтвердил, что переговоры о возможном объединении ведутся, но «окончательное решение остается за Кунгуром и Кунгурским районом». «Если инициатива об объединении от них поступит, мы готовы поддержать»,— отметил источник.

По словам одного из собеседников, знакомых с ситуацией в Кунгурском районе, одним из основных переговорщиков якобы является депутат краевого заксобрания, председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин. Сам господин Клепцин это не подтвердил: «ко мне с подобными разговорами никто не обращался». Однако он не исключил возможного объединения Кунгура и Кунгурского района в один муниципалитет. «Как мы видим, в Пермском крае продолжается административная реформа. И наверняка рано или поздно через объединительные процессы пройдут все территории края, в том числе Кунгур и Кунгурский район. Но информации о том, когда это случится и каким образом, у меня нет»,— пояснил Сергей Клепцин. Он добавил, что «решение об объединении не должно быть силовым». «Подобные инициативы должны исходить от жителей муниципалитетов»,— подчеркнул депутат.

В пресс-службе администрации Кунгура „Ъ-Прикамье“ сообщили, что разговоры об объединении «появляются с регулярной периодичностью, но оснований в данный момент для них нет». «Никаких документов или распоряжений на эту тему в нашем ведомстве нет»,— добавили в пресс-службе.

Глава Кунгурского муниципального района Вадим Лысанов также заявил, что никаких переговоров не ведется. «Объединение сельских территорий с промышленным городом всегда под знаком вопроса. Соединить разные, уже сложившиеся жизненные устои всегда проблематично»,— пояснил глава. Он добавил, что районные власти планируют выйти с инициативой о реорганизации поселений района в единый муниципальный округ. «Здесь вопросов нет»,— заявил господин Лысанов, но конкретных сроков объединения не назвал.

Напомним, в 2018 году возможность присоединения поселений Кунгурского района к Кунгуру, обладающему статусом городского округа, уже обсуждалась. Считается, что этот процесс курировал бывший мэр Кунгура и экс-министр территориального развития Роман Кокшаров. Однако процесс столкнулся с противодействием жителей района и местных элит. В итоге объединение было приостановлено на неопределенный срок.

Отметим, что в этом году Госдума приняла поправки к ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», устанавливающие новый тип муниципалитетов — муниципальные округа. Таким образом, появилась возможность реорганизации поселений сельских районов в муниципальные округа с единой администрацией и представительным органом. До вступления в силу данных поправок поселения районов мог­ли объединяться только в городские округа или присоединиться к уже существующим. Кроме того, поправки позволяют объединять друг с другом городские и муниципальные округа.

«Предыдущий опыт объединения Кунгура и Кунгурского района показал, что к этому процессу не были готовы ни местные элиты, ни жители муниципалитетов»,— считает политтехнолог Олег Борисенко. По его словам, успех новой инициативы будет зависеть от разъяснительной работы. «Если с людьми будут разговаривать, объяснять, зачем объединение нужно, то решение может быть поддержано. Но пока такой работы ни в Кунгуре, ни в районе не заметно»,— добавляет эксперт.

Константин Кадочников