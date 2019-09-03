Американские биржевые индексы снижаются из-за опасения рецессии и ужесточения торговых войн

Сегодня американские фондовые индексы существенно снизились в первые часы торгов. Больше всего пострадал индекс Dow Jones, сразу потерявший 330 пунктов (1,5%), индексы NASDAQ и S&P 500 опустились на 1% и 0,8% соответственно. На негативную динамику повлияли вышедшие до открытия торгов статистические данные, согласно которым в августе индекс производственной активности в США составил 49,1%.

Это является первым снижением за последние три года — с августа 2016-го. Аналитики, опрошенные Reuters, ждали в августе небольшого, но все-таки роста индекса — до 51%. Однако ужесточение торговой войны между КНР и США, сопровождающееся новыми введениями заградительных тарифов, отразилось на производственной активности США больше, чем ожидалось.

Еще одной причиной снижения индексов стал новый этап торговой войны: в минувшее воскресенье США объявили о введении дополнительных 15-процентных тарифов на ряд китайских товаров, в ответ на это Китай с 1 сентября ввел новые пошлины на ряд американских товаров. «Все это усиливает озабоченность инвесторов о существовании какого-то видимого пути для переговоров,— отметил в интервью телеканалу CNBC аналитик Prudential Financial Куинси Кросби.— Рынок очень чувствительно относится к таким вещам».

Евгений Хвостик