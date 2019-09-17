Призрачная красота

В следующем году легендарным Chanel J12 исполняется 20 лет, и накануне юбилея часы перенесли то, что генеральный директор направления Chanel Montres Николя Бо назвал хирургическим вмешательством. Словно знаменитость, которая решила сделать пластическую операцию накануне важного выхода в свет. Изменения коснулись 70% компонентов, но при этом часы остались самими собой.

Дизайн всех J12 придумал в 2000 году тогдашний креативный директор Chanel Жак Элле под впечатлением от форм гоночных болидов и яхт J-класса регаты на Кубок Америки. Поначалу они были черными, в 2003-м стали белыми и произвели настоящую революцию в часовом дизайне и в восприятии часов вообще. J12 красовались на запястьях каждой уважающей себя модницы от Виктории Бекхем до посетительниц клуба «Галерея» на углу Страстного бульвара и Петровки.

Нынешний арт-директор часового департамента Chanel Арно Шастен вспоминает, что для него J12 стали наваждением. Шастен пришел в компанию в 2013-м, и за прошедшие с тех пор шесть лет у J12 было множество воплощений — Mademoiselle J12 со стрелками в виде рук кукольной фигурки Коко Шанель, J12 XS в форме кольца с миниатюрным часовым механизмом, в облике браслета-каффа и даже перчатки. Но оригинальный дизайн самих часов Жака Элле всегда солировал. В этом году было решено осовременить модель, сделать более актуальной, оставив узнаваемой. «Когда вы работаете над подобным проектом, важно обуздать собственную креативность и обрести своего рода смирение,— рассказывает Арно Шастен.— И я поменял 70% компонентов».

Безель «похудел», что позволило увеличить размер циферблата, и он теперь даже звучит иначе. Заводная головка стала меньше, а кабошон на ней — площе. Для работы над цифрами пригласили типографа русского происхождения, и цифры стали прямее, да и делать их решили из керамики, а не из синтетического материала, как раньше. Обе стрелки стали одинаковой толщины, а люминесцентное покрытие на них теперь того же цвета, что и корпус: на черных — черное, на белых — белое.

Поскольку керамика не царапается и не ломается, до недавнего времени возраст J12 выдавали лишь застежка и задняя крышка часов, выполненные из стали. В новых J12 застежка из керамики — и это патент, а задняя крышка из сапфирового стекла. Через нее виден новейший калибр 12.1, разработанный для Chanel швейцарской мануфактурой Kenissi, с которой дом состоит в отношениях миноритарного партнерства. Механизм имеет гарантию 5 лет, сертификат COSC, 70-часовой запас хода, характерный для всех механических часов Chanel круглый ротор и обеспечивает J12 высочайший стандарт качества. Так как J12 предназначены для ежедневного ношения и модель эта «со спортивным уклоном», механизм получился толще прежнего, и корпус пришлось слегка увеличить. Фирменный грациозный силуэт удалось сохранить благодаря округлому профилю, который в сочетании с удлиненными звеньями обновленного браслета придает часам элегантности.

Мануфактурный калибр 12.1 с автоматическим подзаводом, 70-часовым запасом хода, сертификатом COSC, пятилетней гарантией Фото: Chanel

Новые J12 вышли в нескольких форматах: с контрастными цифрами на циферблате, с инкрустацией драгоценными камнями и с цифрами из керамики того же цвета, что и циферблат. Последние получили название J12 Phantom, и из всех новых J12 они представляются самыми концептуальными — быстрый взгляд на циферблат улавливает только очертания цифр и стрелок. 4 сентября J12 Phantom поступили в корнер Chanel московского ЦУМа, и купить их можно будет только здесь. Бонус: всем желающим обещают бесплатно сделать гравировку на внутренней стороне застежки.

Екатерина Зиборова