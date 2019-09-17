Технология элегантности

В этом году независимой мануфактуре F.P. Journe исполняется 20 лет, за которые ее основатель Франсуа-Поль Журн чаще других часовых мастеров получал награды на Гран-при высокого часового искусства GPGH в Женеве. Славу ему принесли такие сложные механизмы, как Tourbillon Souverain, Sonnerie Souveraine, Chronometre a Resonance. Но в 2016 году к длинному послужному списку серьезной механики F.P. Journe добавились женские часы Elegante, работающие на базе кварцевого механизма. Впрочем, не совсем обычного.

У Франсуа-Поля Журна ушло восемь лет на разработку революционного часового концепта — электромеханических часов с чрезвычайно долгим запасом хода, которого хватает на 8–18 лет в зависимости от того, носят ли часы или они находятся в режиме ожидания. Детектор механического движения, который видно через окошко у отметки «4 часа 30 минут», после 30 минут пребывания в состоянии покоя переводит часы в этот самый режим ожидания. Несмотря на то что механические части часов — колеса, роторы и стрелки — при этом перестают двигаться, микропроцессор продолжает отсчет времени. И, как только часы надевают на руку, они автоматически начинают показывать точное время, перемещая стрелки самым коротким путем по часовой стрелке или против.

Все механические детали часов изготовлены в мастерских F.P. Journe в Женеве в соответствии с высокими стандартами швейцарского часового искусства. Так, сквозь прозрачную заднюю крышку часов из сапфирового стекла можно видеть пластину из розового золота с гравировкой мануфактуры, украшенную традиционным узором Cotes de Geneve. Электронная часть часов, микропроцессор, произведена другой швейцарской компанией специально для этой модели. В том месте, где расположен микропроцессор, на оборотной стороне часов нанесен милый символ, сердечко из розового золота.

Elegante, 40 мм, розовое золото, платина, электромеханический калибр Фото: F.P. Journe

Цифры, логотип и девиз компании, Invenit et Fecit («Изобрел и сделал» по латыни), под ним выполнены в характерном для всех часов F.P. Journe и узнаваемом шрифте. Его Франсуа-Поль Журн лично отрисовывал, когда создавал бренд. Elegante основатель марки характеризует так: «Я сделал совсем другие, особые часы, удобные в использовании, адаптированные к потребностям женщин и с большим запасом хода».

Корпус Elegante запатентованной формы «плоская черепаха» выпускают в двух размерах — 40 мм и 48 мм — и трех материалах: титане, платине и розовом золоте. Первыми в 2016 году вышли титановые модели с эргономичным каучуковым ремешком семи разных оттенков, с инкрустацией бриллиантами по бокам и без. Часы с привинченной заводной головкой полностью водонепроницаемы на глубине до 30 м, а значит, в них можно принимать душ, плавать и купаться, не опасаясь испортить механизм: Франсуа-Поль Журн считает, что для женских часов это одно из главных требований. Полностью люминесцентный сапфировый циферблат модели обеспечивает хорошую читаемость времени в темноте, а днем напоминает перламутр.

Обратная сторона часов Elegante, 40 мм, титан, электромеханический калибр Фото: F.P. Journe

Следующими в 2018-м появились модели из золота и платины, инкрустированные бриллиантами, цаворитами, сапфирами, рубинами. А на часовом салоне в Женеве в этом году F.P. Journe представил варианты из титана с покрытием из титалита, материала, который используют в аэрокосмической и медицинской промышленности. Благодаря его стойкости к электроплазменному окислению прочность и износостойкость часов значительно повышаются, а благодаря приятному матово-серому цвету Elegante образца 2019-го открывают для себя новые возможности — эти часы нравятся уже не только женщинам, но и мужчинам.

Екатерина Зиборова