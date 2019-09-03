Lego увеличивает число магазинов по всему миру

На фоне проблем большинства производителей игрушек компания Lego объявила о росте большинства финансовых показателей в первом полугодии и планах открытия более 160 новых магазинов до конца года, что увеличит общее число магазинов компании по всему миру почти до 600.

За первые шесть месяцев текущего года продажи Lego выросли на 4% и составили $2,2 млрд. Активнее всего продавались наборы с героями Marvel и «Звездных войн», а также традиционно популярных серий City, Technic, Creator и Friends. Операционная прибыль Lego показала сокращение на 16%, до $469 млн, однако в компании пояснили, что это произошло из-за того, что компания много инвестировала для наращивания рыночной доли. Для сравнения, у одного из главных конкурентов Lego — компании Hasbro операционная прибыль в первом полугодии составила $169 млн, а у другого ее конкурента — Mattel — вообще убыток $182 млн.

По словам главы Lego Нильса Кристиансена, до конца этого года благодаря инвестициям компания откроет более 140 новых магазинов на самом быстрорастущем рынке — в Китае. Кроме того, в начале 2020 года Lego откроет свое представительство в Мумбае (Индия), где, по оценкам компании, через десять лет в семьях среднего класса будет 100 млн детей, которые «очень стремятся к получению образования, и продукция Lego им очень нравится».

Алена Миклашевская