В Уфе прошел народный праздник «Тантана»

29 августа Уфа проводила лето вместе с народным праздником «Тантана» в Уфимском амфитеатре (площадь рядом с Конгресс-Холлом по адресу Заки Валиди, 2). С 17 до 22 часов нон-стоп организаторы и участники «Тантаны» показывали уфимцам, как нужно отмечать любые события, от свадьбы до городского ивента.

На сцене выступили участники шоу «Танцы» на ТНТ – Ильшат Шабаев, Артур Хабиров и Алена Гуменная, фолк-группа «Узорица», этно-проект Zainetdin. Завершились гуляния неаполитано-застольным репертуаром солиста Мариинского театра Василия Герелло в сопровождении эстрадно-джазового оркестра под руководством Олега Касимова.

В рамках «Тантаны» состоялся Фестиваль индустрии торжества:

Работали несколько фотозон (в том числе 360-градусная), детская территория с аниматорами, национальный шатер, свадебный шатер, шатры от AZIMUT Отель Уфа и Hilton Garden Inn Ufa Riverside, бьюти-зона, территория Италии от Festa Italiana, цветочный шатер, а также же шатер шоу. Конкурсы и активности для детей и взрослых, бесплатные мастер-классы от визажистов и стилистов и даже кастинг на роль телеведущего телеканала «Вся Уфа». Но больше всего внимания привлек свадебный шатер, где можно было сыграть экспресс-свадьбу.

Праздник прошел в Уфе впервые и несмотря на шестиградусную осеннюю погоду, собрал порядка семи тысяч уфимцев. Только в танцевальном флешмобе от Ильшата Шабаева приняли участие полторы тысячи человек.