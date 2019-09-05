Противоречивая Азия

В условиях жесткой конкуренции отечественные производители осваивают новые рынки, самым близким и потому приоритетным является Азиатско-Тихоокеанский регион. Производители смотрят на Восток с большим интересом, но нередко им не хватает инициативы и хватки. Впрочем, государство уже поставило задачу по кратному росту сибирского экспорта.

Сибирский экспорт: большая задача

По данным Сибирского таможенного управления, в первом полугодии 2019-го экспорт СФО в страны Азии составил $9,5 млрд — это на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в этом объеме пока невелика — 4% ($379 млн). Однако годовой стоимостный прирост экспорта этой категории товаров составил 13%.

Больше всего продовольствия вывозилось в Китай (33,5%), Казахстан (28%), Монголию (около 9%). Лидирующие позиции в экспорте СФО в страны Азии продовольственных товаров и сельхозсырья занимают конфеты, шоколад и другие какаосодержащие продукты (18% от стоимости вывезенного продовольствия) прежде всего в Китай и Казахстан; масличные семена и плоды (семена льна, рапса, подсолнечника, семена цветов и овощных культур, их доля составляет 15%) в основном в Китай, Казахстан, Монголию; злаки (пшеница, ячмень, гречиха, овес и др., их доля — 13%) преимущественно в Азербайджан, Китай, Иран, Казахстан, Монголию.

На июньском совещании по вопросам развития производства и экспорта продукции АПК СФО министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поставил масштабную задачу перед производителями Сибири: к 2024 году увеличить экспорт сельхозпродукции более чем в два раза: с нынешних $917 млн до почти $2 млрд.

Планируется, в частности, что Новосибирская область и Алтайский край нарастят поставки за рубеж примерно в 2,5 раза за счет зерновых, готовой пищевой и мясо-молочной продукции.

В министерстве сельского хозяйства НСО пояснили, что в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» был разработан и утвержден 11 декабря 2018 года паспорт регионального проекта «Экспорт продукции АПК. Новосибирская область». Проектом предусмотрено увеличение объема экспорта продукции АПК до $305,9 млн к 2024 году (с учетом транзитного экспорта).

Первая задача, которую регион будет решать для выполнения амбициозных планов, — наращивание производства, прежде всего путем технологического перевооружения отрасли. В мясо-молочном секторе увеличение объемов планируется за счет реализации инвестпроектов. А в сфере производства зерновых и масличных культур резервами роста будут ввод в оборот неиспользуемой пашни, применение минеральных удобрений, качественного семенного материала, обновление сельхозтехники.

Вторая задача — создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры. Основной региональный проект в этом направлении — строительство оптово-распределительного центра под Новосибирском компанией «Росагромаркет». Общая площадь складских помещений первой очереди составит 105 тыс. кв. м.

Кроме того, региональный проект предполагает устранение торговых барьеров — тарифных и нетарифных — для обеспечения доступа продукции на целевые рынки.

Четвертая необходимая мера — создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК: организация выставок-ярмарок и т.д.

Начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей промышленности, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков уверен, что региону вполне по силам увеличить экспортный оборот в 2,5 раза. «Сейчас мы экспортируем не более 5% от общего объема производства продовольствия,— говорит господин Большаков.— Поэтому, решив логистические сложности, мы выполним поставленную задачу». Возможными мерами по сокращению логистических расходов экспортеров чиновник считает субсидирование транспортных тарифов либо законодательное ограничение тарифов частных железнодорожных перевозчиков, которые сейчас фактически не регулируются. В региональном минсельхозе пояснили, что постановлением правительства РФ № 406 определено возобновление поддержки на транспортировку зерна на период до 31 августа 2019 года, но для более эффективной реализации зерна урожая 2019 года необходимо пролонгировать постановление. Для стимулирования отгрузок зерна правительство Новосибирской области ведет работу с федеральным Министерством сельского хозяйства по продолжению субсидирования провозной платы.

Другой логистической задачей для Алтайского края стала организация контейнерных перевозок: сейчас с контейнерами работает лишь станция Барнаул, а для активного экспорта в те же Китай и Монголию нужна возможность отправлять контейнеры с нескольких разных станций. Оптимальным способом решения проблемы может стать привлечение инвестиций на условиях государственно-частного партнерства, полагает Александр Большаков.

Азия вошла во вкус

Интерес азиатских стран к российской пищевой продукции сейчас велик, говорит директор по внешнеэкономической деятельности ГК «Экспорт Сибирь» Андрей Скаблов. Примета последнего времени — большой спрос на растительные масла (такие как рапсовое, подсолнечное, рыжиковое) и различные готовые продукты, в частности шоколад, овсяные хлопья. Хорошие перспективы по экспорту рапсового масла появились у Омского маслоэкстракционного завода (МЭЗ). По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, в августе был создан график регулярных контейнерных поездов из региона. 10 августа омский МЭЗ отправил в Китай контейнерный поезд с 1,8 тыс. т рапсового масла со станции Омск-Восточный.

А еще у Китая растет интерес к сибирскому мороженому, говорят участники рынка. Один из крупнейших в Сибири поставщиков мороженого в Китай, новосибирская компания «Купинское мороженое», предполагает в 2019 году увеличить объемы поставок по сравнению с 2018-м. Гендиректор предприятия Алексей Руденских не стал раскрывать оборотов, но рассказал, что мороженое оправляется автотранспортом и с неодинаковым успехом поставляется на различные территории Северного Китая. Для закрепления присутствия на рынке очень важным стало развитие партнерских отношений с китайскими дистрибуторами и агентами, говорит господин Руденских, поскольку входить непосредственно в розничные сети — дорогостоящая затея.

По данным СТУ, шоколада, конфет и других какаосодержащих продуктов в первом полугодии было экспортировано из Сибири в Азию на $68,2 млн, готовых мучных и зерновых продуктов — на $45,5 млн, а жиров и масел — на $32,2 млн.

О страхах и сомнениях

Однако до массовой экспансии сибиряков в Азию пока далеко. «Если говорить о зерне и масле, то основная проблема — в объеме потенциальных заказов китайских импортеров: они слишком велики,— объясняет Андрей Скаблов.— Сейчас у меня есть запрос на поставку от 5 до 15 тыс. т рапса в месяц, а также на 50 тыс. т рапсового масла в месяц. Такой объем может поставить только ряд крупных профильных компаний. А кооперация у нас до сих пор не развита, хотя эта тема уже долго муссируется». Одну из основных препон развития подлинной аграрной кооперации господин Скаблов видит в политической конкуренции между сибирскими регионами.

Второй проблемой развития экспорта собеседник считает недостаточную инициативу самих производителей, в которых интерес к Азии сочетается с настороженностью. «Есть непонимание и опасения»,— говорит Андрей Скаблов.

«Предприниматели часто идут по проторенной колее,— вторит президент Сибирской ассоциации международного сотрудничества Павел Островерхов.— Привычно работать с соседним Красноярским краем — значит, будут поставлять из года в год, не думая о том, что открываются другие рынки».

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заксобрания Новосибирской области и гендиректор агрохолдинга ЗАО «Птицефабрика „Октябрьская“» Олег Подойма находит осторожность бизнеса закономерной. «Процесс понимания административных требований, регламентов, правил оформления документов требует времени»,— говорит он.

Андрей Скаблов рассказывает, что даже если бизнесмен всерьез интересуется азиатским рынком, консерватизм часто мешает адаптировать продукцию для иноземного потребителя. Например, культура потребления в Китае предполагает, что снеки вроде нашей соломки фасуются в жесткие картонные упаковки по 40 г (купил и сразу съел), а не в прозрачные пакеты по 250 г, как в России. Предприниматели чаще всего не готовы инвестировать в оборудование, чтобы сменить упаковку. «Однако эти вложения оправдываются, что подтвердил опыт одной абаканской компании, которая сейчас активно поставляет соломку на китайский рынок»,— сообщил господин Скаблов. Кстати, «Купинскому мороженому» не пришлось адаптировать десерт под иностранные вкусы. Как пояснил Алексей Руденских, в Северном Китае ценится своеобразие национальных продуктов: российских, французских и т.д.

Перспективы: Китай и не только

Опрошенные эксперты связывают главные экспортные перспективы прежде всего с Китаем. По данным СТУ, экспорт продовольствия СФО в Китай по сравнению с первым полугодием 2018-го увеличился в стоимостном объеме в 1,6 раза и составил около $127 млн.

А соглашение Россельхознадзора и Главного таможенного управления Китая о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции, заключенное в ноябре 2018 года, открывает новые горизонты. Как рассказал Олег Подойма, пока идет процесс согласования фитосанитарных и ветеринарных требований, но агрохолдинг уже возлагает большие надежды на реализацию в Китае куриных субпродуктов, где они очень востребованы.

Александр Большаков считает, что соглашение даст мощный старт для экспорта алтайских сыроделов.

В условиях растущей конкуренции на российском рынке Китай изучают и те компании, которые до сих пор не занимались экспортными поставками. «Китайских рынок шоколада и конфет интересен нам уже в силу своей большой емкости»,— говорит руководитель ООО «Шоколадные традиции» Андрей Бондаренко. Впрочем, действующие экспортеры отмечают, что не все так радужно. «Конечно, китайцы подогревают интерес к внушительному росту своего пищевого рынка,— констатирует Алексей Руденских.— Но сказать, что ворота распахнуты, нельзя. Все-таки в большой степени продовольственный сегмент поделен между транснациональными гигантами и местными производителями».

А гендиректор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков считает, что пока реальных предпосылок для динамичного роста поставок зерновых в Китай нет. «Мы зависим от политических настроений Китая,— говорит Тепляков.— Если они решат „дружить“ с США, то будут закупать зерно у них: стоимость фрахта выгодней». Собеседник считает, что ситуацию могло бы изменить создание эффективной портовой инфраструктуры в Находке.

Впрочем, сибирские экспортеры разведали не только китайское пространство. Например, Ново-Барышевская птицефабрика, входящая в агрохолдинг «Птицефабрика „Октябрьская“», активно поставляет в Монголию яйца. Андрей Скаблов рассказал, что для сибирских производителей открывается емкий рынок подсолнечного масла в Индии, а у алтайских производителей есть опыт поставок гречки в Японию. Алексей Руденских изу­чает рынок мороженого Вьетнама, Александру Теплякову интересен Иран, который импортирует пшеницу. Проблема только во взаиморасчетах: многие банки стараются не обслуживать сделки с иранскими компаниями, опасаясь санкций США. Впрочем, эта проблема решается: по данным СТУ, экспорт СФО в Иран в первом полугодии увеличился более чем в пять раз за счет роста поставок чечевицы.

Павел Островерхов рассказал, что сейчас для сибирских экспортеров открываются рынки Камбоджи, Лаоса и Мьянмы. Правда, пока в эти страны поставляют в основном технологии и оборудование. Но дать конкретные прогнозы по экспорту сибирского продовольствия никто не решился: по мнению участников рынка, очень многое будет зависеть от колебаний ввозных пошлин.

Елена Богданова