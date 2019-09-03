СМИ сообщили об отсутствии заказов на новый пермский двигатель в 2021 году

Серийный производитель двигателей ПД-14 для перспективного среднемагистрального лайнера МС-21 АО «ОДК — Пермские моторы» изготовит в следующем году 11 двигателей ПД-14. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники. При этом, по данным издания, на 2021 год у предприятия заказов на этот двигатель пока нет. Сейчас все три летных экземпляра МС-21-300 комплектуются американскими PW-1400G. В апреле этого года подана заявка на сертификацию лайнера с ПД-14. Сам двигатель сейчас готовится к сертификации в Европейском агентстве по вопросам авиационной безопасности, что позволит использовать его на международных воздушных линиях. На данный момент изготовлено 16 экземпляров ПД-14, этим двигателем будет оснащен пятый летный экземпляр МС-21. Президент ПАО «Корпорация „Иркут“» (производитель МС-21) Равиль Хакимов отказался говорить о количестве заказанных двигателей, назвав это «большим секретом».

Ранее сообщалось, что первые серийные самолеты будут оснащаться PW-1400G, а затем заказчик сможет выбирать комплектацию либо с американскими двигателями, либо с российскими. По плану к 2025 году «Иркут» сможет производить 75 экземпляров МС-21 в год. К этому же периоду «ОДК — Пермские моторы» смогут изготавливать 50 двигателей ПД-14 ежегодно.